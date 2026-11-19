La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció una serie de cortes de energía programados para este viernes 20 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento general de líneas e instalación de equipos de protección en la red de distribución.
De acuerdo con los avisos oficiales, las interrupciones afectarán distintos sectores de Cortés, Atlántida, Colón, Francisco Morazán y Comayagua, donde se contemplan suspensiones del servicio eléctrico de hasta ocho horas.
En San Pedro Sula, Cortés, los trabajos se desarrollarán en la sección del circuito BER-L283, correspondiente a la subestación Bermejo, mediante mantenimiento general de línea. La interrupción está programada de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde y afectará específicamente a la colonia El Country.
En Tela, Atlántida, la Enee realizará mantenimiento general de línea en el circuito TEL-L309, correspondiente a la subestación Tela. Los trabajos se efectuarán de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y dejarán sin electricidad a los habitantes de la colonia Venecia, colonia Villas del Carmen, colonia El Edén, barrio El Sauce y aldea Lancetilla.
Asimismo, se anunció una interrupción en el circuito SIS-L330, correspondiente a la subestación San Isidro, que comprende sectores de La Ceiba y Jutiapa, en Atlántida, así como Balfate, en Colón. El mantenimiento se desarrollará de 9:20 de la mañana a 5:20 de la tarde.
Entre las zonas afectadas figuran residencial La Ensenada, aldea Cuyamel, residencial Villa Corinto, aldea Sambo Creek, aldea Granadita, aldea Roma, aldea Salitrán, Quebrada Grande, aldea Agua Dulce, aldea Cacao, municipio de Jutiapa, aldea Nueva Armenia, aldea Aguacate Línea 2, aldea Belaire y la aldea Cefalú.
Asimismo, en la aldea California, aldea Piedras Amarillas, aldea La Masica, aldea Entelina, aldea Tomalá, aldea Los Olanchitos, aldea Corralitos, aldea Santa Fe, aldea Cantor, aldea Ilamapa, aldea Aguacate Línea, aldea Papaloteca, aldea La Bomba, aldea El Diamante, aldea Venus y la aldea Nicaragua.
Además, en la aldea Lis Lis, aldea Balfate, aldea Río Esteban, aldea Río Coco, aldea Limeras, aldea Las Crucitas, El Carbón y aldea Lucinda. También se incluye el hotel Palma Real, generador La Gloria y hospital Loma de Luz.
Por otra parte, en el Distrito Central, Francisco Morazán, se realizarán trabajos de instalación de equipos de protección en la red de distribución en el circuito LNZ-L265, correspondiente a la subestación Laínez.
La interrupción está prevista de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectará la colonia Altos de Miramontes, parte de Mall Las Cascadas, parte de la colonia Loma Linda Sur, colonia El Hogar, COPEMH, colonia Las Colinas, Vida Abundante, Banco Ficohsa, Banco de Occidente, Diunsa Miraflores, Instituto Liceo Franco Hondureño, colonia Altos de Las Colinas y zonas aledañas.
También en el Distrito Central, el circuito LNZ-L267, de la subestación Laínez, tendrá trabajos de instalación de equipos de protección en la red de distribución durante el mismo horario, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. En este caso, los sectores afectados serán parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, hospital DIME, DINAF, CEUTEC Prado, England School, Plaza Gabriela, Plaza Premier y zonas aledañas.
En el departamento de Comayagua, la empresa eléctrica programó mantenimiento general del circuito CYG-L386, correspondiente a la subestación Comayagua. Los trabajos se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y afectarán las comunidades de Los Anises, Dulce Nombre, Los Alpes, Las Lajas, El Robledal, Pata de Gallina, Quebrada Amarilla, El Hielo, San Andrés, El Jagual, Cabeceras, Palo de Agua, El Mango, La Laguna, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya del Blanco, Valle Bonito, El Tránsito, Las Aradas y Pinares La Libertad.
Además, en el Distrito Central se intervendrá el circuito completo MFL-L240, correspondiente a la subestación Miraflores, mediante la instalación de equipos de protección en la red de distribución. La suspensión del servicio está programada de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.
Entre los lugares que permanecerán sin energía figuran el Banco Central de Honduras (BCH), Centro de Educación Interactivo (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, supermercado La Colonia de Mall Las Cascadas, Plaza Humuya, Conadeh, TYPPSA, y Mall Las Cascadas.
Asimismo, en la colonia Las Brisas, colonia Betania, Metro Mall, STIBYS, Plaza Millennium y parte del bulevar Económica Europea, desde bulevar Fuerzas Armadas hasta Metromall.
También se incluyen Transportes Cristina, CADECA, Ferretería Diprodesa, parte de la colonia Nuevo Amanecer, colonia La Pradera, Flor del Campo, colonia Modesto Rodas, colonia Merrian, colonia Venecia, bombas UMAPS, Estiquirín, colonia Las Delicias, La Burrera, colonia La Rosa, colonia Siri Zúniga y zonas aledañas.
Finalmente, la Enee anunció trabajos de instalación de equipos de protección en la red de distribución en el circuito SFE-L229, correspondiente a la subestación Santa Fe, también en el Distrito Central. La interrupción se extenderá de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectará parte de la colonia Divanna, parte del Country Club & Golf, colonia Primavera, Casa de Paz, bulevar Fuerzas Armadas y zonas aledañas.
Ante estas interrupciones programadas, se recomienda a los abonados revisar los horarios y sectores incluidos en los avisos oficiales, tomar las precauciones necesarias y desconectar los aparatos eléctricos para evitar inconvenientes durante los trabajos.