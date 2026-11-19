En el departamento de Comayagua, la empresa eléctrica programó mantenimiento general del circuito CYG-L386, correspondiente a la subestación Comayagua. Los trabajos se realizarán de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y afectarán las comunidades de Los Anises, Dulce Nombre, Los Alpes, Las Lajas, El Robledal, Pata de Gallina, Quebrada Amarilla, El Hielo, San Andrés, El Jagual, Cabeceras, Palo de Agua, El Mango, La Laguna, El Mal Paso, Minas de Oro, Joya del Blanco, Valle Bonito, El Tránsito, Las Aradas y Pinares La Libertad.