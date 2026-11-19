Antes de convertirse en uno de los hombres más poderosos del gobierno de Donald Trump, Pete Hegseth era un rostro conocido de la televisión estadounidense. Su ascenso desde los estudios de Fox News hasta la dirección del Pentágono estuvo marcado por acusaciones personales, disputas políticas y cuestionamientos sobre su experiencia.
Ahora, mientras recorre Latinoamérica y se prepara para visitar Honduras, el secretario de Guerra vuelve a concentrar la atención internacional, no solo por las operaciones militares que impulsa Washington, sino también por las controversias que acompañan su gestión.
Pete Hegseth nació el 6 de junio de 1980 en Minnesota, Estados Unidos. Es veterano del Ejército, escritor, comentarista conservador y expresentador de Fox News. Su trayectoria dio un giro en enero de 2025, cuando Donald Trump lo convirtió en secretario de Defensa. Desde entonces, pasó de analizar asuntos militares frente a las cámaras a dirigir las Fuerzas Armadas de la principal potencia militar del mundo.
Antes de saltar a la televisión, Hegseth sirvió en la Guardia Nacional del Ejército estadounidense. Participó en misiones en la base de Guantánamo, Cuba, y fue desplegado en Irak y Afganistán. Estudió en la Universidad de Princeton y obtuvo una maestría en Políticas Públicas en Harvard.
Su experiencia en combate fue uno de los principales argumentos de quienes defendieron su nombramiento, aunque también se cuestionó su limitada trayectoria administrando grandes instituciones.
Su llegada al Pentágono estuvo lejos de ser una decisión unánime. En enero de 2025, el Senado estadounidense terminó dividido con 50 votos a favor y 50 en contra de su confirmación. Fue necesaria la intervención del vicepresidente JD Vance para desempatar y asegurar su nombramiento.
Hegseth asumió el cargo el 25 de enero de ese año, respaldado por Trump pese a los cuestionamientos expresados durante el proceso de confirmación.
Una de las controversias más delicadas se remonta a 2017, cuando una mujer lo acusó de agresión sexual durante un encuentro en un hotel de California. Hegseth negó haber cometido una agresión y sostuvo que la relación fue consensuada. Años después, pagó 50,000 dólares como parte de un acuerdo privado, según medios estadounidenses. El pago no constituye una declaración de culpabilidad. La acusación volvió al debate público cuando Trump lo nominó al Pentágono.
Durante su proceso de confirmación, Hegseth también enfrentó acusaciones de consumo excesivo de alcohol y comportamiento inapropiado, formuladas por antiguos colaboradores. A esto se sumaron cuestionamientos sobre su manejo de recursos financieros en organizaciones de veteranos. El funcionario rechazó las acusaciones de mala conducta y aseguró que había cambiado aspectos de su vida personal. Las denuncias alimentaron el debate sobre su capacidad para encabezar una institución de enorme responsabilidad.
En marzo de 2025 estalló otra controversia cuando se conoció que altos funcionarios de la administración Trump habían utilizado la aplicación Signal para discutir ataques militares contra los hutíes en Yemen. Un periodista fue incluido por error en una de las conversaciones. Hegseth había compartido información operativa sobre los bombardeos. Posteriormente, una investigación del inspector general del Pentágono concluyó que el uso de ese canal puso en riesgo a personal estadounidense y la misión.
La campaña militar estadounidense contra embarcaciones señaladas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico ha provocado controversia internacional. Organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan la legalidad de utilizar fuerza letal contra presuntos narcotraficantes sin un proceso judicial. Human Rights Watch denunció en septiembre de 2026 que estas operaciones habían dejado 227 muertos durante su primer año. Washington sostiene que los ataques forman parte de su estrategia para combatir a organizaciones narcotraficantes.
La polémica más reciente llegó el 9 de noviembre de 2026, cuando el congresista republicano Thomas Massie presentó ocho artículos para promover la destitución de Hegseth. Entre los señalamientos figuraban su papel en la guerra contra Irán y las operaciones militares en el Caribe. El 10 de noviembre, la Cámara de Representantes frenó la iniciativa mediante una votación de 211 a 204 para remitirla a una comisión. Hegseth defendió sus actuaciones como legales y respaldadas por Trump.
El exconductor de televisión también ha protagonizado una confrontación con los medios de comunicación. Bajo su gestión, el Pentágono impuso nuevas restricciones para acceder a determinadas instalaciones y obtener información. En octubre de 2025, decenas de periodistas abandonaron sus puestos dentro del edificio al rechazar las condiciones. En marzo de 2026, un tribunal federal declaró inconstitucionales disposiciones de esa política. El Departamento de Defensa sostuvo que las medidas buscaban proteger información sensible.
Otro de sus frentes de controversia han sido sus opiniones sobre la participación femenina en unidades militares de combate. Antes de asumir el cargo, Hegseth criticó la incorporación de mujeres a determinadas funciones de primera línea, declaraciones que provocaron cuestionamientos durante su audiencia de confirmación. Posteriormente, defendió la aplicación de estándares físicos y operativos iguales para hombres y mujeres. Sus posiciones han generado un debate sobre igualdad de oportunidades y exigencias militares.
Otra polémica surgió cuando Donald Trump ordenó, en septiembre de 2025, recuperar el nombre de Departamento de Guerra, una medida respaldada por Pete Hegseth que generó críticas por su mensaje militarista y su elevado costo. Según estimaciones oficiales, el cambio podría costar hasta 125 millones de dólares. Además, la denominación no puede sustituir legalmente a la de Departamento de Defensa sin la aprobación del Congreso.
Desde su llegada al Departamento de Defensa, Hegseth ha impulsado cambios en la cúpula militar, con destituciones, sustituciones y revisiones de ascensos de altos oficiales. Su administración plantea estas decisiones como parte de una reorganización para fortalecer la preparación militar y eliminar políticas que considera ideológicas. Sin embargo, los cambios han provocado cuestionamientos sobre los criterios utilizados para seleccionar y remover mandos dentro de las Fuerzas Armadas.
Más allá de las polémicas, Hegseth desempeña un papel central en la estrategia de seguridad de Washington para el continente americano. En agosto de 2026 encabezó en Panamá un encuentro de la Coalición de las Américas contra los Carteles, con participación de autoridades de Defensa de varios países, entre ellos Honduras. Su propuesta busca ampliar la cooperación militar, el intercambio de información y las operaciones contra organizaciones criminales transnacionales.
La gira de ayer y hoy incluye una visita a Venezuela, donde Hegseth tiene previsto reunirse con autoridades interinas tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero. Su itinerario también contempla compromisos en Colombia y Ecuador, antes de continuar hacia Honduras. El recorrido se desarrolla en un contexto de mayor protagonismo militar de Washington en la región y de cuestionamientos sobre los alcances de sus operaciones contra el narcotráfico.
Hegseth tiene previsto llegar a territorio hondureño este jueves 19 de noviembre para sostener encuentros relacionados con seguridad, defensa y cooperación bilateral. La visita representa una oportunidad para profundizar las relaciones militares entre Honduras y Estados Unidos, especialmente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, hasta este miércoles no se conocen públicamente todos los compromisos concretos que podrían surgir de las conversaciones.