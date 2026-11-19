En marzo de 2025 estalló otra controversia cuando se conoció que altos funcionarios de la administración Trump habían utilizado la aplicación Signal para discutir ataques militares contra los hutíes en Yemen. Un periodista fue incluido por error en una de las conversaciones. Hegseth había compartido información operativa sobre los bombardeos. Posteriormente, una investigación del inspector general del Pentágono concluyó que el uso de ese canal puso en riesgo a personal estadounidense y la misión.