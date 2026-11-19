BAC Estilo Moda 2026 celebró su undécima edición bajo el concepto “Origen”, una propuesta que apostó por la memoria, la tradición y el talento creativo hondureño.
La pasarela invitó a mirar las raíces culturales para proyectar nuevas propuestas de diseño, con una visión de la moda más íntima, basada en la técnica, los materiales y los relatos propios.
El evento se realizó en Hacienda El Trapiche y estuvo dividido en dos bloques, con una pausa de media hora. La campaña destacó por sus tonos terracotas, azules y rosados.
El primer bloque reunió las propuestas de Roberto Ramírez, Ariana Mourra Chinchilla, Galeano, Santo Remedio, Erick Molina y Giselle Matamala.
Uno de los momentos destacados fue el debut de Santo Remedio, integrado por Yushi Cruz, Rosangel Donaire y Katleen Calderón, egresadas de Unitec que anteriormente habían presentado sus trabajos como estudiantes.
En el segundo bloque, Lawin Paz presentó María Ilda, una colección inspirada en su abuela y en la vida rural hondureña, con algodones naturales, bordados, tejidos manuales y accesorios de barro.
Sandra Noguera presentó Memorias, una colección de 16 looks que reinterpretó la sastrería de su padre, Nahúm Noguera, mediante diseños femeninos, detalles ornamentales y accesorios elaborados con impresión 3D.
También participaron los graduandos José Mercadal y Ónice Henríquez, la firma española Adolfo Domínguez y Miguel Chong, quien ha estado presente en todas las ediciones del evento.
El cierre estuvo a cargo de la diseñadora dominicana Jeanette Limas, invitada especial, quien cuenta con ocho colecciones en New York Fashion Week, formación en Parsons y FIT, participación en Making the Cut y el FGI Rising Star Award 2026 en Eveningwear.
Con sus característicos drapeados y construcciones precisas de silueta, Limas cerró una edición que conectó la memoria y la tradición hondureña con las tendencias y los escenarios internacionales de la moda.