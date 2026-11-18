Los estudiantes de Aurora Bilingual School demostraron sus habilidades artísticas durante el "Talent Night 2026", una gala que reunió música, danza y actuación.
La creatividad y el entusiasmo de los alumnos se hicieron presentes en cada una de las presentaciones preparadas para la velada.
Los más pequeños también tuvieron su espacio en el escenario con coreografías infantiles que cautivaron al público.
Las presentaciones de danza combinaron ritmo, coordinación y expresión corporal, como resultado del trabajo realizado en las aulas.
Los estudiantes de distintos grados compartieron su talento mediante coreografías inspiradas en canciones y propuestas musicales de diferentes estilos.
La música instrumental formó parte del programa con un ensamble de flautas interpretado por alumnos de cuarto grado.
El teatro y la dramatización aportaron variedad al espectáculo, con historias representadas por los estudiantes ante sus familiares.
Las danzas folklóricas permitieron a los alumnos acercarse a las expresiones tradicionales y compartirlas con el público.
La pantomima y la fonomímica también tuvieron presencia en la gala, demostrando las distintas formas de expresión artística cultivadas en la institución.
Cada presentación fue una oportunidad para que los estudiantes mostraran su preparación, creatividad y confianza sobre el escenario.
Los docentes acompañaron a los alumnos durante el proceso de preparación, contribuyendo al desarrollo de una programación artística con 28 números.
Los padres de familia disfrutaron de la velada desde el público y respaldaron con aplausos el talento de los niños y jóvenes de Aurora Bilingual School.