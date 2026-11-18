En los municipios de San Marcos de Colón y Duyure, así como otros sectores de Choluteca, la interrupción del suministro eléctrico está prevista de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Entre las comunidades afectadas figuran El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comali, Caribbean Appetizer, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldea Las Tapias, aldea El Horno, aldea Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas y Liraquí. En Duyure, los sectores afectados serán barrio El Centro, colonia Mejía Arellano y Orbasa. Mientras tanto, en San Marcos de Colón, la suspensión comprenderá los barrios San José y Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, colonia Los Mangos, aldea La Quesera, colonia 21 de Diciembre, barrio El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal, Gracias a Dios, El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, caserío La Germania, caserío San Agustín, barrio El Progreso y Oyoto, además de zonas aledañas.