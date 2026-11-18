La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este jueves 19 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos nueve horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Colón y Ocotepeque, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En los departamentos de Choluteca y El Paraíso, la interrupción del servicio eléctrico está programada de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Entre los sectores afectados figuran Cerco de Piedra, El Carrizal, La Galera, Pillado, Agua Agria, El Banquito, parte de San Francisco, Puerta de Belén, Las Cabezas, Chinchayote, Orocuina y Mal Paso. También permanecerán sin energía eléctrica los habitantes de barrio La Estación, caserío Nueva Esperanza, barrio Potrerillos, Villa San Pablo, barrio Buenos Aires, barrio Nueva York, barrio Cedrito, colonia Nuevos Horizontes, El Muray, La Concepción, caserío Los Montoya, caserío Alianza, colonia Las Lomas, Combali, Agua Podrida, Matapalo, La Rinconada, Los Jícaros, La Aradita, aldea Matapalito, Aradito, Cerro El Portillo, Liure, caserío La Rinconada, El Hato, El Espinal, Piedra Campana, Aguas Zarcas, Maquelizo, San Ramón y Calpules.
La suspensión también comprenderá el caserío Los Encuentros, las aldeas Tres Ceibas, Bajío, El Tablón y Salamé, Samalaguaire, Quebrada Honda, Apacilagua, barrio El Cementerio, colonia Armenia, barrio El Centro, El Corrientón, caserío San Jones, caserío Los Sánchez, Zapatón, Los Mangos, Soledad, El Bajillo, barrio Abajo, Soledad Centro, La Pitaya, aldea La Victoria, colonia Ezequiel, aldea El Quebracho, Albahaca, El Llano, El Tejar y El Guayabal. Asimismo, se reportan entre las zonas afectadas la colonia El Tamarindo, Las Casitas, La Culebra, Cerro Bonito, Las Marías, aldea El Rodeo, Morolica, Nueva Morolica, El Tamarindo, aldea La Ceibita, El Potrero, aldea San Esteban, caserío Las Casitas, La Ciénega, barrio El Tejar, Sabana Larga, caserío La Enea, Los Achiotes, El Recodo, caserío Apasupo, Tapaire y Mezcales, además de zonas aledañas.
En Francisco Morazán, los cortes de energía eléctrica se realizarán de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. La interrupción abarcará instalaciones como la Secretaría de Seguridad, Escuela Militar, Campo de Parada Marte, Estado Mayor Conjunto, Primer Batallón de Infantería, Industria Militar, Escuela Técnica del Ejército, Copeco, IMFFAA y Academia Militar Francisco Morazán. También estarán sin servicio eléctrico Las Tapias, Nueva Aldea, Centro de Alto Rendimiento del C.D. Olimpia, residencial Monte Real, Mateo, Puerta del Golpe, Cieneguitas, La Calera, La Sabana, Monte Redondo, El Empedrado, El Escarbadero, La Brea y Lepaterique. La suspensión incluirá además Cerro Verde, aldea El Carrizal, aldea El Naranjo y sectores aledaños.
En los municipios de San Marcos de Colón y Duyure, así como otros sectores de Choluteca, la interrupción del suministro eléctrico está prevista de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Entre las comunidades afectadas figuran El Llano, parte de San Francisco, El Aguacatal, Las Delicias, El Trapiche, El Frijolillo, Barranquilla, Misión Lázaro, Comali, Caribbean Appetizer, El Inventario, Duyure, Aduana El Espino, Hacienda La Laguna, aldea Las Tapias, aldea El Horno, aldea Los Planes, Brisas de San Marcos, San Isidro, El Boquerón, aldea Las Cañas, Carrizal Prieto, Tierras Coloradas y Liraquí. En Duyure, los sectores afectados serán barrio El Centro, colonia Mejía Arellano y Orbasa. Mientras tanto, en San Marcos de Colón, la suspensión comprenderá los barrios San José y Panamá, Providencia, Fátima, La Providencia, colonia Los Mangos, aldea La Quesera, colonia 21 de Diciembre, barrio El Portillo, La Candelaria, La Peñita, Guadalupe, El Esfuerzo, La Benita, San Rafael, Flor de Mayo, La Esperanza, El Centro, El Cafetal, Gracias a Dios, El Calvario, Las Lajas, Brisas del Calvario, caserío La Germania, caserío San Agustín, barrio El Progreso y Oyoto, además de zonas aledañas.
En San Pedro Sula, los cortes de energía eléctrica tendrán una duración menor y están programados de 8:45 a.m. a 2:00 p.m. La interrupción afectará a los habitantes de la colonia Prieto, aldea El Zapotal, Pedregal, aldea El Retiro e Invema. También estarán comprendidos la escuela Happy Days, Delicias del Norte y Boquitas Tropical.