Un tribunal de República Dominicana condenó a 20 años de prisión a Ana Josefa García Cuello, una médica e integrante del Ejército de ese país, declarada culpable de asesinar a su hija de seis años en agosto de 2024, dentro de la vivienda familiar, en Santo Domingo.
La sentencia fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, que conoció el proceso judicial por el crimen que conmocionó al país caribeño.
El Ministerio Público había solicitado una condena de 30 años de prisión; sin embargo, los jueces determinaron imponerle una pena menor. García Cuello deberá cumplir los 20 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en la provincia de San Cristóbal.
El crimen ocurrió el 15 de agosto de 2024, en un apartamento del residencial La Razón I, situado en el sector Hainamosa. En ese inmueble vivía la mujer junto a su hija y otros familiares.
Los resultados de la autopsia revelaron la gravedad del ataque. De acuerdo con el informe forense, la niña murió por decapitación y presentaba 158 heridas provocadas con un arma blanca en diferentes partes del cuerpo.
Las investigaciones establecieron que, poco antes del suceso, García Cuello llamó por teléfono a su esposo, quien había salido de la vivienda para dirigirse a su trabajo. Durante la comunicación, le pidió que regresara porque supuestamente se había presentado un problema, aunque no le explicó lo que ocurría.
Preocupado por la llamada, el hombre buscó ayuda de una vecina y le solicitó que se acercara al apartamento. Al llegar, la mujer encontró el cuerpo de la menor en la cocina y alertó a las autoridades.
Ese mismo 15 de agosto, agentes de la Policía Nacional arrestaron a García Cuello, quien, además de ejercer la medicina, pertenecía al Ejército de República Dominicana. Desde entonces permaneció bajo custodia mientras avanzaban las investigaciones y el proceso judicial.
Cinco días después, el 20 de agosto de 2024, el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, ordenó que la acusada cumpliera 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Durante el juicio, uno de los principales argumentos de la defensa estuvo relacionado con la condición psiquiátrica de la procesada. Sus abogados sostuvieron que presentaba trastornos mentales que debían considerarse para determinar si podía responder penalmente por el crimen.
La defensa también solicitó que García Cuello fuera declarada inimputable, con fundamento en el artículo 64 del Código Penal, que contempla la situación de las personas que se encontraban en estado de demencia al momento de cometer un delito.
En marzo de 2026, el abogado y psiquiatra forense Julio Alberico Hernández volvió a cuestionar la responsabilidad penal atribuida a su defendida y la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público.