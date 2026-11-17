La modelo neerlandesa Vera Dijkmans, de 29 años y conocida por su contenido para adultos, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de Newark, cuando viajaba desde Miami hacia Nueva Jersey.
La joven tiktoker, que cuenta con aproximadamente seis millones de seguidores en redes sociales, fue trasladada al centro de detención Delaney Hall, ubicado en Nueva Jersey.
Su arresto generó preocupación entre sus familiares, quienes denunciaron las condiciones en las que permanece recluida y cuestionaron las circunstancias que llevaron a su detención.
Según sus familiares, Dijkmans había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista, documento que no le permite desarrollar actividades laborales en ese país.
La modelo también tenía pendiente un procedimiento migratorio relacionado con la obtención de una residencia permanente, conocida como green card.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses revelaron nuevos detalles sobre su historial migratorio, entre ellos una expulsión anterior y una orden definitiva de deportación.
De acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al medio estadounidense New York Post, Dijkmans ya había sido expulsada de Estados Unidos en marzo de 2019.
En esa ocasión, las autoridades le impidieron ingresar al país después de que intentara hacerlo de manera irregular por el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, Texas.
Años después, en agosto de 2024, la neerlandesa consiguió autorización para ingresar legalmente a territorio estadounidense.
No obstante, el DHS sostiene que posteriormente permaneció en el país más tiempo del permitido por las condiciones de su autorización migratoria.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional aseguró que la influencer decidió exceder el período autorizado y permanecer en Estados Unidos en incumplimiento de las leyes migratorias.
Las autoridades consideran que esta situación forma parte de los antecedentes que sustentan el procedimiento de deportación iniciado en su contra. El 11 de agosto de 2025, Dijkmans fue sometida nuevamente a un procedimiento migratorio ante las autoridades estadounidenses.
Posteriormente, en mayo de 2026, un juez de inmigración emitió una orden definitiva de deportación en su contra. La decisión judicial se produjo después de que la modelo no se presentara a una audiencia relacionada con su situación migratoria.
El DHS aclaró que mantener una solicitud pendiente para obtener la residencia permanente no significa que una persona tenga automáticamente autorización para permanecer en Estados Unidos.
La madre de Dijkmans ofreció una versión diferente sobre la ausencia de su hija en la audiencia judicial. En declaraciones al medio neerlandés Hart van Nederland, explicó que la modelo no habría faltado intencionalmente al procedimiento relacionado con su green card.
Según su relato, la joven tenía diferentes lugares de residencia temporal en Estados Unidos, una situación que habría dificultado que conociera oportunamente la fecha de la audiencia. La familia sostiene que la ausencia no respondió a una decisión deliberada de desatender el procedimiento migratorio.
Según el relato de sus familiares, agentes del ICE la interceptaron al bajar del avión, le colocaron esposas y posteriormente la trasladaron en una camioneta con ventanas polarizadas.
Después de su arresto, fue llevada al centro de detención Delaney Hall, donde permanece bajo custodia migratoria mientras se desarrolla el procedimiento para ejecutar su deportación.
La madre de la influencer relató que la situación ha afectado emocionalmente a su hija, quien enfrenta incertidumbre sobre cuánto tiempo permanecerá detenida. También aseguró que Dijkmans puede comunicarse con sus familiares mediante llamadas telefónicas de aproximadamente cinco minutos al día.
Entre las principales preocupaciones de sus familiares están las condiciones dentro de Delaney Hall, donde, según denunciaron, la modelo recibe poca comida y agua. Su madre aseguró que la joven llora durante gran parte del día, se encuentra agotada y atraviesa momentos de incertidumbre por no conocer cuándo podría salir del centro.