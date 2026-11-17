Uno de los aspectos más conmovedores del comunicado fue el recuerdo de su relación con los caballos. Sus familiares explicaron que Izzy montaba desde antes de aprender a caminar y que aquella afición había sido una pasión constante a lo largo de su vida. Con el paso del tiempo, ese amor se transformó en una vocación profesional que la llevó a competir en el mundo de las carreras.