Cuando llega el momento de marcharse, Santa Lucía deja esa sensación tan bonita de querer quedarse un poquito más. Las luces continúan brillando entre los árboles, las calles empedradas conservan su encanto y cada rincón parece guardar una historia esperando ser descubierta. Quizás este año haga falta aquel frío que nos hacía temblar los huesos, pero sobra la calidez de un pueblo que sabe enamorar. Porque la magia de la Navidad no siempre está en lo extraordinario, sino en esos lugares que nos hacen sentir felices con las cosas más sencillas. Y Santa Lucía, definitivamente, es uno de ellos.