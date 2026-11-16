Por este caso, las autoridades federales arrestaron a Serrano, de 72 años; sus hijos Luis Euceda Serrano, de 39, y Ángel Euceda Serrano, de 42; así como a Mario Antonio Castellanos Velásquez, de 63 años, exempleado del Consulado de Honduras en Atlanta.

La exfuncionaria enfrenta tres cargos: exigir sobornos, conspirar para exigir sobornos y conspirar para cometer lavado de dinero. Sus hijos y el exempleado consular fueron señalados en una denuncia penal por presunta conspiración para exigir sobornos.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg afirmó que los diplomáticos extranjeros no pueden aprovechar sus posiciones para obtener beneficios económicos ilegales. Además, sostuvo que su oficina procesará los casos de soborno sin importar el cargo que ocupe la persona señalada.

El caso representa el primer procesamiento bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA, por sus siglas en inglés), legislación que prohíbe a funcionarios extranjeros exigir o aceptar sobornos en Estados Unidos o de empresas estadounidenses.

Los cuatro acusados comparecieron ante un tribunal federal y quedaron bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras continúan los procedimientos judiciales. El Departamento de Justicia recordó que las acusaciones no constituyen pruebas de culpabilidad y que todos los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario.