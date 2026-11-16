Para coordinar las operaciones, Serrano habría dado instrucciones a terceros, entre ellos Mario Antonio Castellanos Velásquez, un exempleado del consulado, para que mantuvieran contacto con personas vinculadas a la empresa y garantizaran el ingreso de sus clientes una vez realizado el pago.

La investigación también señala que la excónsul habría involucrado a sus dos hijos adultos, Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, en el manejo del dinero. Según la acusación, ambos recibían parte de los pagos en efectivo y posteriormente realizaban depósitos en sus cuentas bancarias personales, con cantidades que oscilaban entre 100 y 6,000 dólares.

El DOJ sostiene que el esquema habría generado más de 375,000 dólares en sobornos. Además, los investigadores indican que Serrano habría tomado medidas para evitar que se descubriera la operación, como utilizar aplicaciones de comunicación encriptadas y limitar la cantidad de citas diarias asignadas a los clientes de la empresa.