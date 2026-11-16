Además de Serrano, las autoridades arrestaron a sus hijos, Luis Euceda Serrano, de 39 años, y Ángel Euceda Serrano, de 42, ambos residentes en Honduras, según la información incluida en el expediente judicial. También fue detenido Mario Antonio Castellanos Velásquez, de 63 años, residente de Atlanta y exempleado del consulado hondureño.Los tres fueron señalados en una denuncia penal por presunta conspiración para exigir sobornos. Los cuatro acusados comparecieron ante un tribunal federal y quedaron bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos mientras continúan los procedimientos judiciales.El fiscal federal Theodore S. Hertzberg, del Distrito Norte de Georgia, afirmó que los diplomáticos extranjeros no pueden aprovechar sus cargos para exigir pagos ilegales. “Se alega que Serrano hizo precisamente eso, llenándose los bolsillos con cientos de miles de dólares blanqueados por sus hijos”, manifestó.Por su parte, Marlo Graham, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Atlanta, calificó la detención como un avance en la lucha contra la corrupción internacional. La investigación está a cargo del FBI, mientras que fiscales del Departamento de Justicia llevan el procesamiento del caso.El Departamento de Justicia recordó que la acusación formal y la denuncia contienen señalamientos que deberán probarse ante un tribunal. Por tanto, Ada Evila Serrano Núñez y los otros tres acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.