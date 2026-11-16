El mercado de fichajes del fútbol hondureño comienza a calentarse de cara a la próxima temporada y varios clubes de la Liga Nacional ya empiezan a mover sus piezas para reforzar sus plantillas
Alex Naid Guity, uno de los guardametas que forma parte del entorno de la Selección de Honduras, continúa perteneciendo al Olimpia, aunque actualmente se encuentra cedido a préstamo en los Lobos de la UPNFM. El vínculo del portero con el conjunto universitario se extiende hasta junio de 2027, por lo que su futuro inmediato no estaría sujeto a una decisión contractual en diciembre.
Génesis FC tomó la decisión de dar de baja al guardameta colombiano Ronaldo Balanta, quien se convierte en una de las salidas del equipo durante el desarrollo del torneo Apertura. El portero cafetero deja la institución en plena competencia, en un movimiento que modifica los planes del conjunto hondureño de cara al cierre del campeonato.
El defensor central panameño Manuel Gamboa se convirtió en una de las bajas confirmadas del Génesis FC durante el desarrollo del torneo Apertura. La salida del zaguero canalero representa un movimiento importante en la plantilla del conjunto hondureño, que afronta cambios en pleno campeonato de cara a sus próximos compromisos.
El defensor colombiano Juan Mosquera no continuará en las filas del Génesis FC, convirtiéndose en una nueva baja del conjunto hondureño de cara a sus próximos compromisos. La salida del zaguero cafetero representa otro movimiento en la plantilla del equipo, que afronta cambios en pleno desarrollo de la temporada.
Marathón le habría lanzado un ultimátum a Carlos Pérez tras los actos de indisciplina relacionados con su participación en partidos burocráticos. La situación mantiene en incertidumbre el futuro del futbolista, quien podría abandonar las filas del conjunto verdolaga de cara a la próxima temporada si no logra resolver su situación con la directiva del club.
André Orellana tendría la intención de rescindir su contrato con Olimpia para buscar una nueva oportunidad en Marathón, club en el que espera relanzar su carrera. Sin embargo, la situación no sería sencilla, ya que el defensor mantiene un vínculo contractual con los albos hasta 2028, por lo que deberá encontrar una solución para definir su futuro profesional.
El futuro de Andy Hernández en Motagua comienza a generar incertidumbre de cara a la próxima temporada. El futbolista hondureño finaliza su contrato con la institución azul en diciembre, pero, según reportes, no entraría en los planes de la directiva para continuar en el equipo capitalino.
Rodrigo de Olivera se encuentra cerca de finalizar su vínculo contractual con Motagua, ya que su contrato vence en diciembre. Según los reportes, el delantero uruguayo entraría en los planes de la institución capitalina para continuar en el equipo, por lo que tendría encaminada la posibilidad de renovar su contrato y seguir defendiendo los colores del ciclón.
El futuro de Alejandro Reyes comienza a tomar protagonismo en Motagua de cara a la próxima temporada. El mediocampista hondureño finaliza su contrato con la institución azul en diciembre, pero la directiva del conjunto capitalino tiene contemplado renovarlo, ya que busca mantenerlo dentro de sus planes deportivos.
El futuro de Rodrigo ‘Droopy’ Gómez en Motagua parece estar llegando a su fin. Al volante argentino se le vence su contrato con la institución azul en diciembre y todo apunta a que no entraría en los planes de la directiva para una renovación.
El mercado de fichajes comienza a moverse y Rodrigo ‘Droopy’ Gómez aparece en el radar del fútbol salvadoreño. El Alianza FC de El Salvador ya le habría presentado una propuesta al mediocampista argentino para ofrecerle un contrato por dos años, con la intención de incorporarlo a su proyecto deportivo. La oferta representa una posibilidad para el futbolista de continuar su carrera fuera de Honduras y afrontar un nuevo desafío en una de las instituciones de mayor tradición del balompié salvadoreño.
La eliminación ante Boca Juniors dejó a Banfield sin su último objetivo deportivo de la temporada y volvió a poner en duda la continuidad de Pedro Troglio en el banquillo del equipo argentino. El entrenador tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, pero su permanencia todavía no está definida y su futuro dependerá de las decisiones que tome la dirigencia, así como de la postura del propio técnico. En medio de este panorama, se espera que ambas partes analicen el proyecto deportivo y los resultados obtenidos antes de tomar una determinación.
Real España comienza a planificar la próxima temporada y el tema de los fichajes empieza a tomar protagonismo en la institución aurinegra. En medio de la búsqueda de opciones para reforzar su plantilla, el nombre del mediocampista argentino Agustín Mulet vuelve a aparecer en el radar de la Máquina.
El futuro del portero Manuel Loaiza estaría lejos del Platense de cara a la próxima temporada. El guardameta no continuaría en las filas del conjunto porteño, por lo que su etapa en la institución podría estar llegando a su fin.
El futuro de Jorge Benguché comienza a generar movimiento de cara a la próxima temporada. Al delantero hondureño se le vence su contrato con Olimpia en diciembre de 2026, pero la directiva del conjunto merengue tiene la intención de renovarle su vínculo para mantenerlo en sus filas. Sin embargo, la continuidad del atacante no estaría asegurada, ya que cuenta con ofertas del extranjero procedentes de mercados como Costa Rica, Asia y Medio Oriente
El supuesto interés de la Liga Deportiva Alajuelense en el fichaje de Farioli ha generado especulaciones sobre su futuro, pero desde Marathón ya se pronunciaron para aclarar la situación. Rolando Peña, vicepresidente deportivo del conjunto verdolaga, rompió el silencio en una entrevista con Teletica Radio de Costa Rica y desmintió que exista una negociación en marcha entre ambas instituciones.