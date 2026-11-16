Dos hermanos murieron tras un ataque a balazos en una calle de la colonia Divina Providencia, en el Distrito Central, Francisco Morazán. Una de las víctimas trabajaba como agente de la Policía Municipal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Los fallecidos fueron identificados como Eduin Yamir Sánchez Solórzano y su hermano Yermi Sánchez Solórzano. Ambos perdieron la vida durante un incidente que, según las primeras investigaciones, habría comenzado por un reclamo relacionado con la venta de un carro.
De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, los dos hermanos llegaron junto con otra persona a la vivienda del presunto responsable para reclamar por la transacción.
Durante el encuentro se produjo una discusión que terminó en un intercambio de disparos. Testimonios de vecinos indican que el sospechoso habría escapado del lugar con una herida de bala en una de sus piernas.
Tras el hecho, los cuerpos fueron trasladados al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Tegucigalpa, donde se practicarían las autopsias correspondientes para determinar las causas de muerte.
Eduin Yamir Sánchez Solórzano formaba parte del equipo de Josué Esperanza, subdirector de la Policía Municipal del Distrito Central, quien también es conocido por su trabajo en el rescate de animales en situación de riesgo.
Tras conocerse su muerte, Esperanza publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, en el que recordó a Sánchez Solórzano como un buen compañero y amigo. “Personas como tú tienen ganado el reino de los cielos”, escribió.
Además, compartió fotografías que muestran al agente durante actividades relacionadas con el rescate y cuidado de animales en la capital.
Después de conocerse la noticia, también comenzaron a circular en Facebook comentarios que recordaban el cariño y apoyo que Eduin tenía hacia los animales y que había participado en el rescate de algunos casos.
Por su parte, Funeraria del Pueblo expresó sus condolencias a la familia Sánchez Solórzano y confirmó que el alcalde Juan Diego Zelaya y la institución apoyarían con la donación de los ataúdes y la sala velatoria.
La entidad destacó el servicio que Eduin brindó a la capital y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de ambos hermanos.
Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, identificar plenamente al presunto responsable y determinar las circunstancias en que se produjo el intercambio de disparos.