Madre y hermana de El Diablo niegan vínculos con la estructura criminal

La madre y la hermana de Esteban Gumercindo Rodas, señalado como supuesto líder del denominado cártel del Diablo, negaron tener vínculos con las actividades de esa organización criminal luego de ser capturadas en una operación policial ejecutada en Sulaco, Yoro. Ambas fueron presentadas este lunes ante las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en San Pedro Sula.
Las detenidas son Juana Rodas Cálix, de 60 años, madre del supuesto cabecilla, y Melissa Manuela Ramos Rodas, de 18 años, hermana de este. Ambas enfrentaban órdenes de captura por suponerlas responsables del delito de asociación terrorista.
Al ser consultada por periodistas sobre los señalamientos de las autoridades, la madre aseguró que nunca preparó comida para los integrantes de la organización criminal y sostuvo que tampoco tenía una relación cercana con su hijo.
"Jamás le hice comida porque él no se acuerda de mí. Entonces, ¿por qué yo iba a estar de tonta trabajando para darle de comer a ellos?", manifestó Juana Rodas Cálix ante los medios de comunicación.
La mujer también aseguró desconocer el paradero de Esteban Gumercindo Rodas y afirmó que tiene aproximadamente tres años de no verlo, desde que salió del presidio. Asimismo, confirmó que fue detenida en su vivienda, ubicada en la comunidad de Chilindrones, en Sulaco.
Por su parte, la hermana del supuesto líder criminal también manifestó ser inocente ante las acusaciones y reconoció ante los periodistas que sí tiene parentesco con Esteban Rodas, señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura.
"Yo me siento inocente. Soy hermana de él. Sí, soy hermana", expresó Melissa Manuela Ramos Rodas durante su presentación en las instalaciones de la DPI.
Cuando fue consultada sobre cuánto tiempo llevaba sin ver a su hermano, la joven respondió que prácticamente no lo conoce. Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron por una fotografía en la que supuestamente aparece junto a él, explicó que esa imagen corresponde a cuando era pequeña.
Las declaraciones de ambas mujeres se producen después de que el viceministro de Seguridad, Rommel Martínez, informara que las detenidas presuntamente desempeñaban funciones de apoyo dentro de la estructura criminal. El funcionario aclaró que las investigaciones no están relacionadas únicamente con el parentesco que mantienen con el supuesto cabecilla.
"El hecho de tener un parentesco con una persona no es ninguna vinculación porque en materia penal la responsabilidad es personalísima, así lo establece la ley. Ambas cumplían un rol esencial en la estructura criminal y tendrán que responder por sus propias acciones y no por las de otras personas", declaró Martínez.
Según el informe de la DPI, las investigaciones establecieron que las dos mujeres presuntamente proporcionaban información a la organización, además de facilitar víveres, alimentación, traslado de droga y apoyo logístico para el funcionamiento del grupo criminal.
Las capturas se ejecutaron el domingo 15 de noviembre, a las 7:30 de la mañana, mediante un allanamiento de morada en la aldea Chilindrones, municipio de Sulaco. En el operativo participaron elementos de la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la DPI, con apoyo de unidades de Fuerzas Especiales y de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
Tras la captura de ambas mujeres, circuló un audio en las redes sociales en el que el supuesto líder de la estructura criminal amenaza con asesinar a personas que colaboren con la Policía Nacional.