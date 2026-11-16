Enee aplicará cobros retroactivos y acciones penales por conexiones ilegales

La Ley de Justicia Energética, aprobada y publicada en La Gaceta el 29 de septiembre de 2026, establece medidas para combatir el hurto de electricidad y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la estatal. De acuerdo con la normativa, estas pérdidas han representado históricamente entre el 30% y el 35% de la energía generada, frente al rango internacional considerado aceptable de entre el 10% y el 15%.