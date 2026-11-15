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Policía rinde homenaje a los siete agentes que murieron en accidente en la CA-5

La institución recordó a los agentes que perdieron la vida en junio pasado, cuando el autobús policial en el que se transportaban fue impactado por una grúa en la carretera CA-5

Policía rinde homenaje a los siete agentes que murieron en accidente en la CA-5
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En memoria de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en un accidente de tránsito en la carretera CA-5 Norte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) rindió un homenaje durante la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales.
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La institución recordó a sus compañeros fallecidos en el percance ocurrido el 17 de junio de 2026, en el sector de El Rodeo, a la altura del kilómetro 51 de la carretera CA-5 Norte, en el municipio de la Villa de San Antonio, Comayagua.
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Las víctimas fueron identificadas como Delmis Maritza Espinoza Cornejo, Keylin Anabeli Benavides Rodríguez, Esmelin Herrera Martínez, Yorbic Adonay Vallecillo Salgado, Nelson Sosa, Nora Xiomara Mejía y Dulce María Suárez Izaguirre.
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Los agentes estaban asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 7 y regresaban de Comayagua, donde habían acudido al Instituto Técnico Policial (ITP) para retirar uniformes institucionales.
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El autobús policial en el que viajaban fue impactado por una grúa, cuyo conductor habría perdido el control del vehículo pesado.
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El choque provocó la muerte de los siete uniformados y dejó a otras 29 personas lesionadas, según los datos del Ministerio Público.
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A través de su mensaje conmemorativo, la DNVT honró la memoria de los agentes y expresó que su recuerdo permanecerá en los corazones de sus compañeros.
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El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales se conmemora cada tercer domingo de noviembre y busca recordar a las personas que han perdido la vida en las carreteras, así como generar conciencia sobre la prevención de accidentes de tránsito.
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