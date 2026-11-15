Policía rinde homenaje a los siete agentes que murieron en accidente en la CA-5

En memoria de los siete agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en un accidente de tránsito en la carretera CA-5 Norte, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) rindió un homenaje durante la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales.
La institución recordó a sus compañeros fallecidos en el percance ocurrido el 17 de junio de 2026, en el sector de El Rodeo, a la altura del kilómetro 51 de la carretera CA-5 Norte, en el municipio de la Villa de San Antonio, Comayagua.
Las víctimas fueron identificadas como Delmis Maritza Espinoza Cornejo, Keylin Anabeli Benavides Rodríguez, Esmelin Herrera Martínez, Yorbic Adonay Vallecillo Salgado, Nelson Sosa, Nora Xiomara Mejía y Dulce María Suárez Izaguirre.
Los agentes estaban asignados a la Unidad Departamental de Prevención número 7 y regresaban de Comayagua, donde habían acudido al Instituto Técnico Policial (ITP) para retirar uniformes institucionales.
El autobús policial en el que viajaban fue impactado por una grúa, cuyo conductor habría perdido el control del vehículo pesado.
El choque provocó la muerte de los siete uniformados y dejó a otras 29 personas lesionadas, según los datos del Ministerio Público.
A través de su mensaje conmemorativo, la DNVT honró la memoria de los agentes y expresó que su recuerdo permanecerá en los corazones de sus compañeros.
El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales se conmemora cada tercer domingo de noviembre y busca recordar a las personas que han perdido la vida en las carreteras, así como generar conciencia sobre la prevención de accidentes de tránsito.