  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre

La Enee detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 14:59 -
  • Josué Cárcamo
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
1 de 8

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este lunes 16 de noviembre de 2026.

 Foto: Archivo La Prensa
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
2 de 8

La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.

 Foto: Archivo La Prensa
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
3 de 8

Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.

 Foto: Archivo La Prensa
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
4 de 8

La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.

 Foto: Archivo La Prensa
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
5 de 8

Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, según indica el comunicado.

 Foto: Archivo La Prensa
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
6 de 8

La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.

 Foto: Archivo La Prensa
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
7 de 8

Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:

 Foto: Archivo La Prensa
Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre
8 de 8

La interrupción del servicio de energía eléctrica está programada de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde en los sectores de Villa Alcalá, residenciales Salamanca II, Salamanca I y Salamanca III, Villa Flores, residencial Villa Franca, residenciales Sevilla, Granada y Palencia, residencial Villa Valencia y Altos de Valencia.
Cargar más fotos