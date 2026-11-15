Barrios y colonias de Honduras que no tendrán luz este lunes 16 de noviembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este lunes 16 de noviembre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos seis horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamento de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
La interrupción del servicio de energía eléctrica está programada de 8:45 de la mañana a 2:45 de la tarde en los sectores de Villa Alcalá, residenciales Salamanca II, Salamanca I y Salamanca III, Villa Flores, residencial Villa Franca, residenciales Sevilla, Granada y Palencia, residencial Villa Valencia y Altos de Valencia.