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El millonario puente que aún no puede ser habilitado en Honduras

El puente Papa Francisco sigue cerrado por fisuras estructurales. Expertos españoles evaluarán los daños y definirán las reparaciones para su reapertura

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El puente Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de Tegucigalpa, permanece cerrado desde enero de 2026 debido a las fisuras detectadas en su estructura.

 Fotos: David Romero/LA PRENSA
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La infraestructura fue habilitada parcialmente el 21 de noviembre de 2025, durante la administración del exalcalde capitalino Jorge Aldana (2022-2026), pero volvió a cerrarse dos meses después.

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Las fisuras identificadas en el puente Papa Francisco se han profundizado, según las notificaciones recibidas por las autoridades municipales de la empresa contratista.

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Las autoridades municipales del Distrito Central buscan una solución técnica para reparar los daños estructurales antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.

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El alcalde Juan Diego Zelaya informó que una empresa española especializada en seguridad de puentes participará en la evaluación de la infraestructura.

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Los especialistas españoles se reunirán con técnicos hondureños para analizar las alternativas de reparación y determinar el procedimiento que requiere la estructura.

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Los estudios estructurales y las auditorías realizadas por la actual administración municipal identificaron un error de diseño en el puente Papa Francisco.

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Las evaluaciones más recientes revelaron que las fisuras se han vuelto más largas y profundas, situación que complicó la solución que inicialmente se había planteado.

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El material Durapac también forma parte de los cuestionamientos técnicos que surgieron durante las evaluaciones realizadas al puente Papa Francisco.

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Según investigaciones, los daños estructurales ya habían sido identificados antes de la habilitación parcial de noviembre de 2025.

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Documentos técnicos de la empresa constructora dejaron constancia de hallazgos en las pilastras del puente antes de su apertura parcial.

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La construcción del puente Papa Francisco representa una inversión superior a los 500 millones de lempiras, incluidos los componentes de construcción, diseño y supervisión.

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El cierre de la infraestructura continúa afectando la circulación vehicular en uno de los accesos importantes de la capital, donde los conductores deben utilizar rutas alternas.

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Juan Diego Zelaya aseguró que no permitirá la reapertura del puente mientras existan dudas sobre las condiciones de seguridad de la estructura.

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El alcalde capitalino advirtió que una habilitación sin las garantías técnicas correspondientes podría poner en riesgo la vida de los conductores.

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Las autoridades municipales todavía deben resolver los aspectos técnicos, legales y financieros relacionados con las reparaciones del puente Papa Francisco.

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La reapertura del puente dependerá de los resultados de la evaluación especializada y de la solución que determinen los técnicos para garantizar la seguridad de los usuarios.

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