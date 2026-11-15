El millonario puente que aún no puede ser habilitado en Honduras

El puente Papa Francisco, ubicado en el anillo periférico de Tegucigalpa, permanece cerrado desde enero de 2026 debido a las fisuras detectadas en su estructura.
La infraestructura fue habilitada parcialmente el 21 de noviembre de 2025, durante la administración del exalcalde capitalino Jorge Aldana (2022-2026), pero volvió a cerrarse dos meses después.
Las fisuras identificadas en el puente Papa Francisco se han profundizado, según las notificaciones recibidas por las autoridades municipales de la empresa contratista.
Las autoridades municipales del Distrito Central buscan una solución técnica para reparar los daños estructurales antes de permitir nuevamente el paso de vehículos.
El alcalde Juan Diego Zelaya informó que una empresa española especializada en seguridad de puentes participará en la evaluación de la infraestructura.
Los especialistas españoles se reunirán con técnicos hondureños para analizar las alternativas de reparación y determinar el procedimiento que requiere la estructura.
Los estudios estructurales y las auditorías realizadas por la actual administración municipal identificaron un error de diseño en el puente Papa Francisco.
Las evaluaciones más recientes revelaron que las fisuras se han vuelto más largas y profundas, situación que complicó la solución que inicialmente se había planteado.
El material Durapac también forma parte de los cuestionamientos técnicos que surgieron durante las evaluaciones realizadas al puente Papa Francisco.
Según investigaciones, los daños estructurales ya habían sido identificados antes de la habilitación parcial de noviembre de 2025.
Documentos técnicos de la empresa constructora dejaron constancia de hallazgos en las pilastras del puente antes de su apertura parcial.
La construcción del puente Papa Francisco representa una inversión superior a los 500 millones de lempiras, incluidos los componentes de construcción, diseño y supervisión.
El cierre de la infraestructura continúa afectando la circulación vehicular en uno de los accesos importantes de la capital, donde los conductores deben utilizar rutas alternas.
Juan Diego Zelaya aseguró que no permitirá la reapertura del puente mientras existan dudas sobre las condiciones de seguridad de la estructura.
El alcalde capitalino advirtió que una habilitación sin las garantías técnicas correspondientes podría poner en riesgo la vida de los conductores.
Las autoridades municipales todavía deben resolver los aspectos técnicos, legales y financieros relacionados con las reparaciones del puente Papa Francisco.
La reapertura del puente dependerá de los resultados de la evaluación especializada y de la solución que determinen los técnicos para garantizar la seguridad de los usuarios.