Así fue Batalla campal: golpes y puñetazos en el amistoso América y NY Red Bulls

Los jugadores del América y el NY Red Bulls protagonizaron una bochornosa imagen en pleno amisotoso tras irse a los golpes.
Lo que debía ser un partido amistoso terminó convertido en un auténtico escándalo. El Club América y el New York Red Bulls protagonizaron una batalla campal durante su enfrentamiento de preparación, disputado en Estados Unidos, donde los futbolistas de ambos equipos intercambiaron empujones y golpes en los últimos minutos del compromiso.
El encuentro se celebró el sábado 14 de noviembre en el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, aprovechando el parón internacional por la Fecha FIFA. Sin embargo, el resultado deportivo terminó pasando a segundo plano debido a los lamentables acontecimientos que se produjeron sobre el terreno de juego.
Las Águilas llegaron a este compromiso con la intención de mantener el ritmo competitivo antes de afrontar la recta final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Por su parte, el conjunto estadounidense aprovechó la oportunidad para cerrar su temporada con un encuentro internacional ante uno de los clubes más populares del fútbol mexicano.
El partido se encontraba bastante disputado, aunque el New York Red Bulls tenía la ventaja en el marcador gracias a una anotación de Nehuén Benedetti, quien consiguió romper el empate al minuto 58. El futbolista aprovechó un rebote dentro del área para vencer al guardameta Rodolfo Cota y colocar el 1-0.
Sin embargo, cuando el encuentro se acercaba a su conclusión, la tensión comenzó a apoderarse de los protagonistas. Alrededor del minuto 84 se produjo una disputa por el balón cerca de la línea de fondo, una acción que desencadenó una serie de reclamos entre futbolistas de ambos equipos.
Lo que inicialmente parecía una discusión habitual terminó convirtiéndose en una pelea colectiva. Los empujones aumentaron y varios jugadores comenzaron a intercambiar golpes, provocando que otros compañeros ingresaran para defender a sus respectivos futbolistas y participar en el enfrentamiento.
Uno de los principales protagonistas del altercado fue Andy Rojas, futbolista del New York Red Bulls, quien tuvo un fuerte enfrentamiento con Dagoberto Espinoza, jugador del América. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la intensidad de los golpes y los forcejeos entre ambos equipos.
También se vieron involucrados los americanistas Ramón Juárez y Emilio Lara, quienes participaron en los enfrentamientos. La situación se extendió por diferentes sectores del campo, incluso cerca de la portería defendida por Rodolfo Cota, donde continuaron los reclamos y las agresiones.
La trifulca obligó al árbitro a detener las acciones durante varios minutos. Mientras algunos futbolistas intentaban separar a los involucrados, otros continuaban enfrentándose, en unas imágenes que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales y generaron numerosas reacciones entre los aficionados.
Después de recuperar el control de la situación, el colegiado tomó medidas disciplinarias y mostró seis tarjetas rojas, tres para cada equipo. Por parte del América fueron expulsados Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez y Emilio Lara, mientras que el conjunto estadounidense también perdió a Andy Rojas, Nehuén Benedetti y Ronald Donkor.
La pelea también provocó que otros integrantes de ambos planteles intervinieran para evitar que el enfrentamiento continuara. Incluso Rodolfo Cota apareció en medio del tumulto intentando controlar a los futbolistas, mientras desde las gradas también se reportó el lanzamiento de objetos hacia el terreno de juego.
Después de varios minutos de interrupción, el partido pudo reanudarse para disputar sus últimas acciones. El América intentó encontrar el gol del empate, pero no consiguió cambiar el resultado y terminó marchándose con una derrota por 1-0 ante el equipo de Nueva York.
De esta manera, el amistoso entre América y New York Red Bulls quedó marcado por una de las imágenes más desagradables de la Fecha FIFA de noviembre.
Más allá del resultado y de la anotación de Benedetti, la batalla campal y las seis expulsiones terminaron robándose todos los reflectores, en un encuentro que debía servir como preparación y acabó convertido en un auténtico escándalo futbolístico.