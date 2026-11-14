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¡México arde! Faitelson y la prensa estallan tras derrota ante Jamaica

La selección mexicana sufrió una noche para el olvido al caer 3-2 ante Jamaica en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 21:29 -
  • German Alvarado
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Faitelson y resto de prensa mexicana han estallado tras la penosa derrota de México ante Jamaica por la Liga de Naciones de Concacaf.
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La Selección de México sufrió un duro golpe la noche de este sábado al caer 3-2 ante Jamaica en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.
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El resultado provocó una ola de reacciones entre los aficionados y encendió el debate en el entorno del fútbol mexicano, donde los errores defensivos del equipo azteca y la inesperada superioridad de los caribeños durante buena parte del encuentro se convirtieron en los principales temas de conversación.
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La derrota no pasó inadvertida. México llegó a estar abajo por tres goles en el marcador y quedó expuesto a una goleada que habría sido todavía más dolorosa para una selección acostumbrada a cargar con la presión de ser protagonista en la región.
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Aunque el equipo reaccionó en el tramo final y logró reducir la diferencia, el resultado dejó preocupación de cara al compromiso de vuelta.
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La prensa deportiva mexicana y los usuarios de las redes sociales pusieron bajo la lupa el rendimiento del combinado nacional.
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La actuación del equipo generó cuestionamientos por la fragilidad mostrada en defensa, la falta de respuestas cuando Jamaica tomó ventaja y la necesidad de esperar hasta los últimos minutos para intentar cambiar el rumbo del encuentro.
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Publicación de Concacaf tras el triunfazo de Jamaica ante la selección mexicana.
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Mensaje de la selección nacional de México en sus redes sociales.
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Medio Tiempo de México.
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Los dos goles cambiaron la imagen del marcador, pero no borraron las dudas que dejó el rendimiento mexicano durante buena parte del compromiso. La selección pasó de estar al borde de una goleada por tres tantos de diferencia a quedarse a un solo gol del empate, aunque el tiempo no fue suficiente para completar la remontada.
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Tras el pitazo final, las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate sobre el presente de la selección mexicana. La derrota ante Jamaica generó comentarios de sorpresa, frustración y preocupación entre aficionados que no esperaban un resultado de estas características.
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Mensaje contundente de José Ramón Fernández cuando México perdía 3-0.
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Los errores defensivos, el autogol de Jesús Gallardo y la facilidad con la que Jamaica consiguió ampliar la ventaja fueron algunos de los aspectos que centraron la atención de los seguidores.
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"No puede ser",, señalan los mexicanos.
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La derrota está dando de qué hablar en el entorno futbolístico mexicano, y el partido de vuelta se presenta como una oportunidad decisiva para responder a las críticas con una actuación convincente.
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Fiel a su estilo, David Faitelson dejó varios mensajes tras el partido de la selección mexicana.
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Mensaje de Faitelson cuando México estaba perdiendo 3-0 en Kingston.
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La reacción de Faitelson tras el pitazo final del duelo.
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Faitelson culpó a los jugadores de la selección mexicana tras la caída ante Jamaica.
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Somos Fox de México.
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"Vergonzosa presentación de México", señalan.
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"Un deastre México", dijo Faitelson en su cuenta oficial de X.
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