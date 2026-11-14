Dani Alves: Su nueva vida que provocó la ruptura con Joana Sanz

Durante años, Alves estuvo acostumbrado a los grandes escenarios, los títulos, los contratos millonarios y la atención permanente de los medios de comunicación. Su trayectoria lo llevó a vestir las camisetas de clubes históricos como el Barcelona, el Sevilla, la Juventus y el París Saint-Germain, además de convertirse en una figura importante de la selección brasileña. Sin embargo, su carrera y su vida personal quedaron profundamente marcadas por el caso judicial que afrontó en España, una situación que provocó un enorme impacto mediático y cambió por completo el rumbo de su historia.