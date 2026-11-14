Detienen a Gabito Ballesteros tras suspender concierto en Querétaro

Según los organizadores, inspectores municipales de El Marqués lo retiraron inicialmente del escenario para advertirle del incumplimiento, pero luego volvió a cantar una canción identificada en los reportes como 'AMG' en la que colabora con otros artistas del género conocido como corridos tumbados como Natanael Cano y Peso Pluma, tras lo cual suspendieron la presentación.