Concacaf: Débil selección manda al descenso a su rival y acaricia un histórico boleto a Copa Oro

Una débil selección caribeña está a las puertas de protagonizar una de las mayores hazañas de su historia futbolística.
Contra todo pronóstico, el combinado caribeño ha aprovechado su oportunidad y ahora está a un solo paso de conseguir un boleto histórico a la Copa Oro, el torneo de selecciones más importante de la región.
La modesta selección logró un resultado que no solamente le permitió consolidarse en lo más alto de su grupo, sino que también condenó a su rival al descenso a la Liga C de la Liga de Naciones de la Concacaf.
La selección de Santa Lucía dio un paso gigantesco hacia uno de los objetivos más importantes de su historia futbolística. El combinado caribeño derrotó 2-1 a Bermudas este viernes y quedó a las puertas de conseguir su primera clasificación a la Copa Oro de la Concacaf, en una noche en la que Shevon Byron se convirtió en el gran protagonista con un doblete decisivo.
El encuentro, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, se disputó en el estadio Stade Roger Zami, ubicado en Le Gosier, Guadalupe. Santa Lucía llegó con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en lo más alto del Grupo B de la Liga B y respondió con una victoria que lo deja dependiendo de sí mismo para alcanzar su objetivo.
Desde el comienzo, Santa Lucía mostró determinación y encontró rápidamente la recompensa. Apenas transcurrían seis minutos cuando Shevon Byron apareció para abrir el marcador y poner en ventaja a su selección. El delantero aprovechó una oportunidad dentro del área y conectó una volea que terminó en el fondo de la portería, golpeando temprano las aspiraciones de Bermudas.
Santa Lucía supo resistir los intentos de reacción de Bermudas durante el tramo final. El conjunto caribeño mantuvo la ventaja y aseguró tres puntos fundamentales para continuar soñando con una clasificación histórica.
El triunfo permitió que Santa Lucía alcanzara los 12 puntos y se colocara en la primera posición del Grupo B, producto de cuatro victorias consecutivas. Su ventaja es de dos unidades sobre Barbados, que suma 10 puntos y será precisamente su rival en la última jornada de la fase de grupos.
El enfrentamiento entre ambas selecciones tendrá un valor extraordinario. Santa Lucía afrontará el compromiso con la posibilidad de asegurar el primer lugar del grupo y dar un paso histórico para su fútbol nacional. Un empate le bastará para terminar por delante de Barbados, mientras que una victoria le permitirá cerrar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación.
Santa Lucía está ante una oportunidad que podría cambiar el rumbo de su fútbol. El combinado caribeño nunca ha disputado una Copa Oro y ahora tiene en sus manos la posibilidad de acercarse como nunca antes a ese objetivo.
La última jornada será decisiva. El equipo deberá mantener la concentración, aprovechar la confianza que le ha dado su racha de victorias y afrontar el duelo ante Barbados con la misma determinación que mostró frente a Bermudas.
La selección de Santa Lucía ya hizo su parte al conseguir una victoria vital como visitante. Ahora tendrá la oportunidad de dar el golpe definitivo y convertir su gran campaña en un logro histórico para el país.
Con 12 puntos en su cuenta y una ventaja de dos unidades sobre Barbados, su próximo rival, la selección revelación depende de sí misma para sellar una clasificación que sería inédita en su historia.
Un empate o una victoria en la última jornada le permitirían asegurar el objetivo y convertir su destacada campaña en una auténtica hazaña para el fútbol de su país.
Lo que parecía un sueño lejano está cada vez más cerca de convertirse en realidad.
La selección que finaliza en primer lugar clasificará a la Copa Oro y Santa Lucía está a un paso de hacerlo.