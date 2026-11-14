Concacaf: Débil selección manda al descenso a su rival y acaricia un histórico boleto a Copa Oro

El encuentro, correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027, se disputó en el estadio Stade Roger Zami, ubicado en Le Gosier, Guadalupe. Santa Lucía llegó con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse en lo más alto del Grupo B de la Liga B y respondió con una victoria que lo deja dependiendo de sí mismo para alcanzar su objetivo.