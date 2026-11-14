Cristiano Ronaldo sorprende sobre la madre de su hijo mayor: por qué no revela su identidad

Cristiano Ronaldo explicó la razón por la que decidió mantener en secreto la identidad de la madre de su hijo primogénito CR Jr. y es contundente en sus declaraciones. No piensa revelar quién es la mamá.
Cristiano Ronaldo ha mostrado que tiene un gran amor por los niños y se está asegurando de tener una gran descendencia, pues ya tiene 5 hijos.
De los 5 niños de CR7, solo dos son de su gran amor Georgina Rodríguez. La modelo dio a luz a Alana Martina en noviembre del 2017 y para el 2021 la pareja anunció que esperaban mellizos, pero lamentablemente solo Bella Esmeralda sobrevivió al parto.
El futbolista portugués tiene otros 3 hijos, Eva y Mateo fueron concebidos por inseminación artificial después de que CR7 terminara su relación con la modelo rusa Irina Shayk.
Lo que ha sido una incógnita desde hace 16 años es la identidad de la madre del primer hijo del delantero, pues desde el nacimiento de Cristiano Ronaldo Jr. el artillero portugués dijo que nunca daría a conocer la identidad de la mamá.
En medio del Mundial de Sudáfrica de 2010, Cristiano Ronaldo anunció que se convertiría en padre, al tiempo de acotar que la madre del niño había decidido mantener su identidad en reserva y de pedirle a los medios que no escudriñaran en su vida privada.
El futbolista, considerado uno de los mejores de la historia, no ha compartido mucha información sobre quién es la mamá de Cristiano Jr., aunque en su momento indicó que solo hablará del tema con su hijo cuando este sea un poco más grande.
CR7 se dio cuenta de que no podría criar a su hijo solo, así que le pidió ayuda a su madre para que juntos criaran al niño. Supuestamente, el portugués le dijo: “Voy a tener un hijo y me gustaría que me ayudaras a criarlo con mucho amor, como lo hiciste conmigo y con mis hermanos. La madre del bebé nunca será conocida”.
“Nunca revelé la identidad de la madre de mi hijo Cristiano Junior y nunca lo haré. No le debo ninguna explicación a nadie”, son las palabras de Cristiano Ronaldo sobre el tema de la identidad de la mamá de su primogénito. “En el mundo hay niños que crecen sin madre o sin padre. Hay quienes han perdido a sus padres y han sufrido abusos”.
“Cristiano Junior no solo tiene un padre: tiene una abuela, tiene el apoyo de mi familia... y eso es suficiente”, agregó Cristiano Ronaldo.
¿Por qué Cristiano Ronaldo no lo revela? La identidad de la madre de Cristiano Ronaldo Jr. no será revelada debido al acuerdo de confidencialidad al que llegó la mujer con el atacante portugués.
"Según lo acordado con la madre del bebé, prefiere que su identidad permanezca confidencial, la custodia será mía de manera exclusiva. Ninguna información adicional será proporcionada sobre este tema y pido a todos respetar completamente mi derecho a la privacidad (y la de mi hijo), al menos en asuntos tan personales como este", expresó CR7.
“Algunas cosas deben permanecer en privado y la identidad de la madre de Cristiano Junior es una de ellas. La gente debe respetar mi vida privada porque saber quién es no cambiará nada en sus vidas”, dijo Cristiano.
“No le debo al mundo ninguna explicación sobre mi vida personal. Le debo la verdad a mi hijo porque es mi hijo. Cuando sienta que ha llegado el momento, hablaré con él y, cuando le diga la verdad sobre su madre, lo entenderá", concluyó.
El futbolista ha respetado este acuerdo y ha mantenido en secreto la identidad de la madre de su primer hijo, pero en un documental el jugador dijo que si su hijo quería conocer a su madre, lo podía hacer.
Afortunadamente, para Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez considera a todos los hijos del futbolista como suyos, incluso Cristiano Jr. le ha dedicado goles como muestra de afecto.
Un medio británico, famoso por ser “sensacionalista”, el Sunday Mirror, publicó que la mamá de Cristiano Ronaldo Jr. sería una mesera estadounidense que había tenido una aventura de una sola noche con el futbolista. Según versiones recogidas por el diario, Ronaldo fue quien se acercó a la joven.
El Sunday Mirror señaló que la mujer había recibido 10 millones de libras por parte de CR7 para que le diera la custodia total del niño y no hiciera pública su identidad.