Cristiano Ronaldo sorprende sobre la madre de su hijo mayor: por qué no revela su identidad

“Nunca revelé la identidad de la madre de mi hijo Cristiano Junior y nunca lo haré. No le debo ninguna explicación a nadie”, son las palabras de Cristiano Ronaldo sobre el tema de la identidad de la mamá de su primogénito. “En el mundo hay niños que crecen sin madre o sin padre. Hay quienes han perdido a sus padres y han sufrido abusos”.