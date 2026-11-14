Dani Alves y Joana Sanz se separan tras 9 años por sorprendente motivo: "Basta, esto se acaba"

El exfutbolista brasileño Dani Alves y la modelo española Joana Sanz han puesto fin a su matrimonio después de nueve años de relación y sorprende el motivo por el cual la pareja ha roto.
La pareja, que se casaron en 2017, ha puesto fin a su historia de amor apenas un año después de haber sido padres de su primera hija, Julieta, de un año y un mes.
La ruptura fue adelantada por el periodista español Javi Hoyos en sus redes sociales. Según ha explicado el comunicador, ambos ya "están en trámites de divorcio”, confirmó.
El comunicador, que dijo haber hablado con la modelo Joana Sanz, explicó los motivos que ella alega para romper con el exfutbolista tras nueve años de matrimonio.
El motivo de la separación estaría relacionado con la nueva etapa vital de Alves, centrada en la religión evangélica, según el periodista Javi Hoyos.
El brasileño ha iniciado una actividad pública como predicador y conferenciante, que le ha llevado a participar en encuentros religiosos y a emprender una gira internacional. Una dedicación que, según ha trasladado Sanz a Hoyos, ha terminado por distanciarle de su marido y de su hija.
“Todos hemos visto en los últimos tiempos los vídeos de Dani Alves como predicador. Pues bien, ahora, al parecer, está haciendo una gira por el mundo como predicador y conferencista de la fe evangélica y esto le ha llevado a alejarse de ella y de su hija. Y ella se siente sola”, afirmó Hoyos.
La modelo ha explicado que respeta las creencias religiosas de Alves y que no tiene inconveniente en que practique su fe. Sin embargo, considera que la intensidad con la que el exfutbolista se ha volcado en esta faceta ha repercutido en su vida familiar. Según el relato del periodista, Sanz le ha confesado que se ha sentido sola en numerosas ocasiones y que ha decidido poner fin a la relación.
“También me explica que entiende perfectamente la fe de Dani Alves, que entendería que leyese La Biblia, que fuese a misa, pero que la manera en la que ahora mismo él está optando por entregar su vida a la religión le está separando de ella y de su hija, y ella al final se siente sola en muchas ocasiones y ha llegado un momento en el que ha dicho: ‘Basta, esto se acaba aquí”, añadió el periodista. Un video que ha recibido un comentario positivo de Sanz.
La propia modelo había confirmado previamente la separación a través de sus redes sociales. En respuesta a un usuario que le preguntaba si acompañaba a su marido a los actos religiosos, Sanz aclaró que no es creyente y añadió: “Aprovecho para aclarar que llevamos separados algún tiempo, precisamente por ese mismo motivo”. Poco después, Hoyos aseguró que la pareja había iniciado los trámites de divorcio.
La expareja dio la bienvenida a su primera hija en octubre de 2025. Su nacimiento se produjo tras un largo proceso por parte Joana Sanz para quedarse embarazada, según compartió en su perfil de Instagram, que estuvo marcado, además, por el juicio y la condena de su marido.
La modelo e influencer canaria anunció su embarazo el 31 de marzo de ese año, tres días después de la absolución de Dani Alves. Según contaba en el texto, se planteó con “mucho miedo” la idea de ser madre.
Dani Alves, por su parte, no se ha pronunciado directamente sobre la ruptura con Joana Sanz, madre de su hija.
Tras conocerse la noticia, el exjugador del Barcelona publicó en sus redes sociales una fotografía tomada en el interior de un avión, acompañada de varios pasajes de la Biblia y una reflexión sobre la importancia de buscar a Dios “con todo el corazón”. La publicación no incluía ninguna referencia a su situación sentimental.
La pareja se conoció en 2015 a través de unos amigos en común y contrajo matrimonio en julio de 2017 en Formentera, en una ceremonia íntima.
La relación atravesó una primera crisis en enero de 2023, cuando Dani Alves ingresó en prisión provisional tras ser acusado de una agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, por unos hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2022. Joana Sanz se enteró a través de la prensa de que él había sido acusado.
El 20 de enero de 2023, cuando el futbolista regresó a España para el funeral de su suegra —que murió una semana antes de conocerse las acusaciones—, el exjugador del Barça fue detenido y la jueza le envió a la cárcel por riesgo de fuga.
En marzo de ese mismo año, Joana Sanz anunció públicamente su intención de separarse mediante una carta manuscrita difundida en Instagram. Sin embargo, la modelo terminó retomando la relación y mantuvo su apoyo al futbolista durante el proceso judicial.
En febrero de 2024, Dani Alves fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, aunque salió en libertad provisional al mes siguiente tras abonar una fianza de un millón de euros.
En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya revocó la condena y absolvió al exfutbolista brasileño. La decisión judicial llegó después de que la pareja hubiera retomado su relación, algo que esta vez, con un divorcio ya en curso, parece menos probable.