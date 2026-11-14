Dani Alves y Joana Sanz se separan tras 9 años por sorprendente motivo: "Basta, esto se acaba"

“También me explica que entiende perfectamente la fe de Dani Alves, que entendería que leyese La Biblia, que fuese a misa, pero que la manera en la que ahora mismo él está optando por entregar su vida a la religión le está separando de ella y de su hija, y ella al final se siente sola en muchas ocasiones y ha llegado un momento en el que ha dicho: ‘Basta, esto se acaba aquí”, añadió el periodista. Un video que ha recibido un comentario positivo de Sanz.