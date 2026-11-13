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Troglio lo fichó, fue campeón con Olimpia y tiene nuevo trabajo tras su retiro del fútbol

Anunció su retiro del fútbol para empezar una nueva faceta en su vida.

Troglio lo fichó, fue campeón con Olimpia y tiene nuevo trabajo tras su retiro del fútbol
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La vida del futbolista argentino Gastón Díaz ha dado un giro con su nuevo trabajo tras su retiro del fútbol. Ganó título con el Olimpia de Pedro Troglio.
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Gastón Díaz le puso punto final a su carrera como profesional a los 38 años, tras estar activo en el fútbol por 18 años luego de debutar en 2008 con la camiseta de Vélez Sarsfield.
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El defensor argentino tuvo una breve, pero destacada etapa con el Club Olimpia Deportivo, equipo con el que consiguió proclamarse campeón del fútbol hondureño durante su paso por la institución merengue.
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Nacido en Buenos Aires, Argentina, Díaz llegó al conjunto albo en el segundo semestre de 2021 para reforzar la zona defensiva del equipo dirigido por el entrenador argentino Pedro Antonio Troglio.
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Su incorporación le permitió vivir una experiencia en el balompié centroamericano y formar parte de una de las plantillas más exitosas del Olimpia bajo el mando de Pedro Troglio.
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Su estancia en Honduras fue de apenas seis meses, pero le alcanzó para dejar su huella en el equipo capitalino. Durante ese periodo, el lateral derecho disputó 14 partidos en la Liga Nacional, en los que también aportó tres asistencias, demostrando su capacidad para sumarse al ataque.
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Además, Gastón Díaz consiguió uno de los objetivos más importantes de su paso por el país: levantar el trofeo del torneo Apertura 2021. Olimpia se coronó campeón bajo las órdenes de Troglio, sumando otro título a su exitoso ciclo al frente de la institución.
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En febrero de 2022, el defensor originario de Buenos Aires decidió cerrar su etapa con los merengues y regresar a Argentina para continuar su carrera. Se fue del Olimpia en el título del tetracampeonato de Troglio.
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A partir de entonces, Gastón Díaz comenzó un recorrido por diferentes categorías del fútbol de su país, defendiendo los colores de equipos de segunda, tercera e incluso cuarta división.
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Su trayectoria continuó lejos de los principales reflectores del fútbol argentino, pero manteniéndose activo dentro de las canchas. El exjugador del Olimpia buscó prolongar su carrera y aportar su experiencia en las diferentes instituciones por las que pasó después de abandonar el balompié hondureño.
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El último equipo de Gastón Díaz fue el Real Pilar, conjunto que compite en la Primera B Metropolitana de Argentina. Allí decidió cerrar su etapa como futbolista al confirmar su retiro.
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Gastón Díaz anunció en abril de 2026 que este año es el de su retiro. "Doy por finalizada mi carrera como futbolista profesional, y no puedo dejar de agradecer a todas las instituciones que han confiado en mí, siempre lo he dado todo. Gracias", dijo en Instagram.
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Sin embargo, su decisión de retirarse no significa que vaya a alejarse definitivamente del fútbol. El argentino ya comenzó a construir su futuro fuera de las canchas y encontró una nueva oportunidad laboral relacionada con el desarrollo y acompañamiento de jugadores.
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Actualmente, Gastón Díaz trabaja como asesor deportivo en Madero Sport, una empresa dedicada a brindar servicios y acompañamiento integral a futbolistas. De esta manera, el exdefensor comienza una nueva etapa profesional, aprovechando los conocimientos adquiridos durante sus años como jugador.
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La propia organización destacó la incorporación y las responsabilidades que desempeña el exfutbolista argentino dentro de su estructura, resaltando tanto su experiencia deportiva como su capacidad para orientar a otros profesionales.
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"Hoy en día, forma parte fundamental de nuestro equipo, desempeñando el rol de asesorar y acompañar de manera integral a nuestros jugadores tanto dentro como fuera de la cancha. Su recorrido, experiencia y logros deportivos reflejan el compromiso, la excelencia y la visión estratégica con la que respaldamos cada proyecto", escribieron en Instagram.
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De esta forma, Gastón Díaz cierra su recorrido como futbolista profesional, en el que tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Olimpia y conquistar un campeonato en Honduras.
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Ahora, Gastón Díaz inicia un nuevo desafío desde otra función, con el objetivo de trasladar su experiencia a las nuevas generaciones de futbolistas.
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