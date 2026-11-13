Pasajeros varados y salas llenas: así se vive la crisis aérea en EEUU

La suspensión de los despegues en los aeropuertos de Estados Unidos provocó este viernes largas esperas, incertidumbre y afectaciones a miles de pasajeros, luego de que una falla en las comunicaciones de los centros de control aéreo obligara a detener temporalmente las operaciones de salida y entrada en todo el país.
En diferentes terminales aéreas, numerosos viajeros permanecieron en las salas de espera pendientes de información sobre el restablecimiento de los vuelos. Algunos aeropuertos lucieron abarrotados de personas que buscaban respuestas de las aerolíneas y esperaban que las operaciones recuperaran la normalidad.
La situación también complicó los planes de quienes tenían previsto viajar durante la jornada. Pasajeros que perdieron sus vuelos permanecieron en las instalaciones aeroportuarias a la espera de una solución, ya fuera mediante la reprogramación de sus itinerarios o la asignación de nuevos horarios.
Imágenes del interior de algunas terminales mostraron a viajeros sentados en el suelo, largas filas frente a los mostradores de las aerolíneas y pasajeros atentos a las pantallas informativas para conocer cualquier actualización sobre sus vuelos.
De acuerdo con datos de la plataforma especializada FlightAware, hasta las 18:30 horas de la costa este (23:30 GMT), Estados Unidos registraba más de 10,500 retrasos y alrededor de 1,700 cancelaciones, apenas dos horas y media después de que se anunciara la paralización de los despegues a escala nacional.
Entre los aeropuertos con mayores afectaciones figuraban Chicago, con 436 vuelos cancelados; Dallas-Fort Worth, con 417; Denver, con 392; Atlanta, con 384, y Charlotte, con 374, según los registros de la plataforma.
Por su parte, FlightRadar24 informó que las cancelaciones ya superaban las 1,700 y continuaban aumentando. Chicago encabezaba la lista de terminales con más vuelos suspendidos, seguido de los aeropuertos neoyorquinos de LaGuardia y John F. Kennedy (JFK).
Las afectaciones también alcanzaron otros importantes puntos de conexión aérea, como Atlanta y San Francisco, donde cientos de pasajeros enfrentaron retrasos y cambios en sus itinerarios. Boston y Orlando también reportaron complicaciones en sus operaciones programadas.
Ante la preocupación de los viajeros, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, descartó que la suspensión estuviera relacionada con un ataque terrorista. El funcionario explicó que la medida fue consecuencia de una interrupción en las telecomunicaciones y pidió a la población mantener la calma.
"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre", manifestó Mullin ante los medios de comunicación congregados en la Casa Blanca, al comparar la situación con la paralización del tráfico aéreo registrada después de los atentados de 2001.
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener los despegues en todos los aeropuertos del país por motivos de seguridad, luego de detectar una falla que afectaba las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo en ruta.
Sean Duffy, secretario de Transporte, confirmó que los técnicos de la FAA trabajaban para investigar el problema y determinar su alcance. La interrupción obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas mientras buscaban garantizar la seguridad de las operaciones aéreas.
El incidente volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta el sistema de control aéreo estadounidense debido a su infraestructura tecnológica obsoleta, cuya modernización ha sido considerada una necesidad urgente por las propias autoridades del país.
Esta es la tercera ocasión en lo que va del siglo XXI en que Estados Unidos enfrenta una paralización general de los despegues. La primera ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, mientras que la segunda se registró en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de notificaciones a los pilotos obligó a suspender temporalmente las operaciones.