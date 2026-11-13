EE UU responde a temores de un ataque terrorista tras suspensión de vuelos

El Gobierno de Estados Unidos salió al paso de la preocupación generada por la suspensión de los despegues en todos los aeropuertos del país y descartó que la medida esté relacionada con un posible ataque terrorista.
El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró este viernes que la interrupción del tráfico aéreo de salida responde a un problema en las telecomunicaciones y no a una amenaza contra la seguridad nacional.
"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre", manifestó Mullin ante los medios de comunicación congregados en la Casa Blanca.
Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara mantener en tierra todos los vuelos de salida de los aeropuertos estadounidenses, debido a una falla que afecta las comunicaciones de los centros de control aéreo.
La FAA justificó la decisión por "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad", mediante una notificación emitida por el Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo.
De acuerdo con las instrucciones, las aeronaves que tenían previsto despegar debían permanecer en tierra hasta nuevo aviso. Mientras tanto, los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serían evaluados individualmente.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la interrupción afecta las comunicaciones de todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta. También informó que los especialistas de la FAA trabajan para identificar y solucionar el problema.
La incidencia vuelve a poner bajo atención las condiciones de la infraestructura tecnológica que administra el espacio aéreo estadounidense, un sistema que enfrenta dificultades por el uso de equipos obsoletos y que requiere una modernización.
La magnitud de la situación es considerable, ya que Estados Unidos cuenta con uno de los espacios aéreos más transitados del mundo. La FAA gestiona un promedio superior a los 45,000 vuelos diarios y presta servicio a aproximadamente 2.9 millones de pasajeros de aerolíneas.
Esta es la tercera ocasión en lo que va del siglo que Estados Unidos ordena una suspensión general de despegues. La primera ocurrió después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, mientras que la segunda se registró en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a detener las operaciones aéreas.
Por otro lado, las autoridades estadounidenses desmintieron los rumores sobre un supuesto apagón mundial y aclararon que no existe una alerta oficial sobre un evento de esa naturaleza. Parte de las especulaciones surgió a raíz de un episodio de la temporada 35 de la serie Los Simpson, titulado “It’s a Beautiful Life”, en el que la familia enfrenta un apagón durante una celebración de Acción de Gracias que casi deja a la ciudad a oscuras.
Asimismo, en las últimas horas se dio a conocer que la caída global de Microsoft 365, que afectó servicios como Outlook, Teams y Copilot, se produjo por un problema de capacidad y saturación de los servidores. Según las explicaciones de la compañía, la falla estuvo relacionada con un cambio reciente en su infraestructura de red. No hay relación en ninguno de los hechos antes mencionados.