EE UU responde a temores de un ataque terrorista tras suspensión de vuelos

Por otro lado, las autoridades estadounidenses desmintieron los rumores sobre un supuesto apagón mundial y aclararon que no existe una alerta oficial sobre un evento de esa naturaleza. Parte de las especulaciones surgió a raíz de un episodio de la temporada 35 de la serie Los Simpson, titulado “It’s a Beautiful Life”, en el que la familia enfrenta un apagón durante una celebración de Acción de Gracias que casi deja a la ciudad a oscuras.