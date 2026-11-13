Miss Panamá y otras reinas quedan fuera de pasarela en traje de baño de Miss Universo

La representante de Panamá en Miss Universo 2026, Gabriela González, sorprendió a sus seguidores al confirmar que no fue seleccionada para participar en "Beauty at the Beach", la pasarela en traje de baño programada como parte de las actividades del certamen en Puerto Rico.
Fue la propia reina de belleza quien dio a conocer la noticia mediante sus historias de Instagram. “No voy a estar, solamente hay 63 candidatas seleccionadas para esta ocasión”, explicó la panameña
La decisión ha generado interrogantes entre los seguidores del concurso, ya que hasta el momento no se han dado a conocer públicamente los criterios utilizados para determinar qué concursantes formarían parte de la pasarela. De acuerdo con la información publicada por medios panameños, más de la mitad de las participantes quedó fuera de esta actividad.
Beauty at the Beach se realiza en el Hotel Caribe Hilton, en Puerto Rico, y fue anunciada como la única pasarela oficial de trajes de baño abierta al público antes de la final del certamen. La producción está a cargo de The Crown Production LLC, en colaboración con la Organización Miss Universo.
Sin embargo, quedar fuera de Beauty at the Beach no significa que González haya sido eliminada de Miss Universo ni que no pueda competir en la preliminar. Esta actividad es independiente de la presentación preliminar en traje de baño, que sí forma parte de las evaluaciones oficiales para avanzar en la competencia.
Además de Panamá, Clara Vegas, representante de Venezuela, informó que tampoco participaría en la pasarela y que tendría una sesión fotográfica en traje de baño junto con otras concursantes.
A través de una transmisión en sus redes sociales, Vegas explicó que su participación en esta etapa será mediante una sesión fotográfica en traje de baño junto a otras concursantes.
La venezolana también señaló que desconoce si utilizarán los mismos diseños que lucirán las participantes del desfile, aunque adelantó que los atuendos preparados para las fotografías serán espectaculares. Además, manifestó estar tranquila con la organización de las actividades, pues entiende que no todas las candidatas pueden participar en cada segmento del programa.
El Miss Universo 2026 celebrará su gran final el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde se coronará a la ganadora de la edición número 75 del concurso.