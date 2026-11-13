Oficial: confirman la máxima sanción al portero Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

El artículo aplicado se explica al no ser considerada la jugada como una agresión, que hubiera sido la condición para una sanción más dura. De hecho, el acta arbitral así lo indicaba, ya que Owono fue expulsado “por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el campo en camilla”.