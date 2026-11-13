Oficial: confirman la máxima sanción al portero Owono tras la muerte de Jesús de Miguel

Ya se conoce la severa sanción que le han impuesto al portero Jesús Owono, del Andorra, tras su expulsión por el duro choque con Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife que murió después de ese impacto.
El árbitro del partido, Manuel Ángel Pérez Hernández, reflejó en el acta que Jesús Owono había empleado una fuerza excesiva en la acción contra De Miguel.
Jesús de Miguel fue atendido sobre el césped y abandonó el campo en camilla. El delantero del Tenerife falleció al día siguiente.
El Comité de Disciplina había aplazado la decisión al publicar las sanciones de la jornada 12 de la Segunda División. El Juez Único de Competición dio por concluido el encuentro con el 2-2 que reflejaba el marcador en el momento de la interrupción.
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decido sancionar con 12 partidos de suspensión a Jesús Owono, portero del FC Andorra, por la acción en la que resultó gravemente herido Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, que falleció al día siguiente.
El Comité considera que los hechos "son constitutivos de una infracción grave tipificada en el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol, cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión".
“Una suspensión de doce (12) partidos como responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF, con imposición de las correspondientes multas accesorias contempladas en el artículo 52 del mismo Código”, confirmó el Comité de Disciplina.
Ese artículo 102 reza: “Por producirse de manera violenta con un adversario, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”.
Y así se explica: “La propia descripción arbitral permite apreciar la especial gravedad de la acción, tanto por la forma en que se ejecutó, con la pierna en alto, como por la brusquedad del impacto y, especialmente, por el empleo de una fuerza que el árbitro califica expresamente como excesiva, estando el balón en disputa”.
También se explica que “es público y notorio el trágico desenlace de los hechos, con el fallecimiento de D. Jesús de Miguel Alameda”, de ahí que el Comité considera que la “especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo, esto es, doce partidos de suspensión”.
El artículo aplicado se explica al no ser considerada la jugada como una agresión, que hubiera sido la condición para una sanción más dura. De hecho, el acta arbitral así lo indicaba, ya que Owono fue expulsado “por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa. El jugador fue atendido sobre el terreno de juego, abandonando posteriormente el campo en camilla”.
Jesús Owono, actualmente, se encuentra arropado por el Andorra y tratan de mantenerle sereno y lo más tranquilo posible, dentro de la situación devastadora que está viviendo.
Hace días, el entorno del jugador le cerró sus redes sociales, por la gran cantidad de insultos y amenazadas recibidas, y también se le apartó del teléfono móvil. Además, no se está ejercitando con el equipo.
En la resolución se indica que el Andorra podría recurrir la sanción en el plazo de diez días hábiles. Pero el club no tiene intención, acatan totalmente la sanción impuesta.
La sanción llega en un contexto especialmente delicado, ya que el incidente trascendió por completo el ámbito deportivo. La muerte de Jesús de Miguel conmocionó al fútbol español. La pasada jornada se homenajeó al delantero en todos los campos españoles en los que se jugó y hay muchas acciones solidarias desde el triste suceso para ayudar a la familia.
Más allá del castigo deportivo, el guardameta ecuatoguineano atraviesa unos días muy complicados por lo sucedido. El propio Owono reconoció que están siendo "los días más difíciles de mi vida".