​​​​​​Jesús de Miguel: comunicado de su familia tras la última información

Uno de los gestos más conmovedores tras la muerte de Jesús de Miguel ha sido el compromiso anunciado por el CD Tenerife con su familia, especialmente con Carla, la pequeña hija del delantero. Durante el homenaje celebrado el pasado 7 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, Rayco García, máximo accionista de la entidad, anunció que el club apadrinará a la niña y velará por ella hasta que alcance la mayoría de edad.