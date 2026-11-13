​​​​​​Jesús de Miguel: comunicado de su familia tras la última información

La familia de Jesús de Miguel continúa intentando encontrar fuerzas para afrontar uno de los momentos más dolorosos de sus vidas tras la inesperada muerte del futbolista, quien falleció el pasado 3 de noviembre a los 30 años.
La pérdida del delantero ha conmocionado al mundo del fútbol español, donde compañeros, clubes, aficionados y amigos se han unido para rendirle homenaje y acompañar a sus seres queridos en medio de una tragedia que ha dejado un vacío imposible de llenar.
En medio del profundo dolor, sus familiares han querido dirigirse públicamente a todas las personas que les han mostrado su cariño y solidaridad durante estos días tan difíciles.
A través de un emotivo mensaje, han expresado su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo recibidas, tanto mediante mensajes de ánimo y gestos de afecto como a través de una campaña solidaria que ha permitido reunir ayuda económica para afrontar las consecuencias de esta inesperada pérdida.
La iniciativa fue impulsada por Fran Sol, futbolista, amigo y compañero de profesión de Jesús de Miguel, quien puso en marcha una campaña de micromecenazgo para ayudar a la familia del delantero. La acción ha generado una importante respuesta entre personas vinculadas al fútbol y ciudadanos que, con sus aportaciones, han querido demostrar que los seres queridos del jugador no están solos en este difícil camino.
A través de un comunicado difundido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la familia confirmó que ya ha comenzado a recibir las donaciones recaudadas mediante esta iniciativa.
Sus palabras reflejan la emoción que les ha provocado comprobar hasta qué punto la muerte de Jesús ha movilizado a tantas personas dispuestas a brindarles una mano en medio del duelo.
"Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que hemos recibido", expresaron sus familiares en un mensaje cargado de sentimiento.
El comunicado también destaca la sorpresa y la emoción que les ha provocado la respuesta de quienes decidieron sumarse a la campaña.
"Nos ha emocionado mucho ver la cantidad de personas que os habéis volcado con esta iniciativa", señalaron, dedicando un agradecimiento especial a Fran Sol por dar el paso de organizar esta acción solidaria y convertir el cariño hacia Jesús en una ayuda concreta para sus seres queridos.
La familia también quiso reconocer a quienes colaboraron económicamente, compartieron la campaña para darle mayor difusión o les hicieron llegar palabras de consuelo durante estas semanas. Cada aportación, independientemente de su cantidad, ha representado una muestra de apoyo en un momento en el que resulta especialmente difícil encontrar consuelo ante una pérdida tan repentina.
La recaudación continúa abierta para quienes deseen colaborar, mientras la familia trata de asimilar una ausencia que ha cambiado sus vidas para siempre. Más allá del respaldo económico, la iniciativa ha puesto de manifiesto la huella que Jesús de Miguel dejó entre sus compañeros, amigos y aficionados, así como el cariño que despertó durante su trayectoria en el fútbol.
"Cada gesto ha significado mucho para nosotros y queremos que sepáis que hemos recibido todas estas muestras de generosidad con muchísimo cariño", añadieron sus familiares, antes de cerrar el mensaje con unas palabras de agradecimiento a todas las personas que han permanecido a su lado: "Gracias por estar ahí, por vuestra solidaridad y por acompañarnos en estos momentos"-.
Uno de los gestos más conmovedores tras la muerte de Jesús de Miguel ha sido el compromiso anunciado por el CD Tenerife con su familia, especialmente con Carla, la pequeña hija del delantero. Durante el homenaje celebrado el pasado 7 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, Rayco García, máximo accionista de la entidad, anunció que el club apadrinará a la niña y velará por ella hasta que alcance la mayoría de edad.
La promesa emocionó a los presentes y se convirtió en uno de los momentos más significativos de un acto marcado por el dolor y el recuerdo del futbolista. En medio de una pérdida irreparable para su familia, el anuncio representó también un mensaje de respaldo para su hija, que podrá contar con el acompañamiento de la institución con la que su padre estuvo vinculado.
"Carla, la hija de nuestro Demi, jamás va a estar sola. Entre todos la vamos a apadrinar hasta que cumpla los 18 años. No vamos a permitir que le falte nada", aseguró Rayco García durante el homenaje.