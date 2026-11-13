Muere Brian Tracy, el autor que inspiró a millones con sus enseñanzas

El mundo del desarrollo personal está de luto tras conocerse la muerte de Brian Tracy, reconocido conferencista, escritor y referente internacional de la literatura motivacional. El autor canadiense-estadounidense falleció el 12 de noviembre de 2026, a los 82 años, dejando una extensa obra dedicada al liderazgo, la productividad y el crecimiento individual.
La noticia también estuvo acompañada por un emotivo homenaje familiar. Su nieto, Will Stein, compartió en redes sociales una carta en la que recordó la influencia que su abuelo tuvo en su vida y explicó por qué decidió hacer pública su despedida: "Normalmente no me gusta publicar sobre muertes en la familia, pero sé que te gustaría que lo hiciera".
En su mensaje, el joven describió a Tracy como una figura determinante en su formación personal y profesional. Además de expresar el cariño que sentía por él, destacó las enseñanzas que recibió durante los años que compartieron: "Has sido uno de los mayores creyentes en mí y me enseñaste todo lo que hay que saber sobre ser un empresario y persona exitoso".
Uno de los pasajes más conmovedores de la publicación fue el recuerdo de una conversación que ambos habrían sostenido la noche anterior a su fallecimiento. Stein contó que le habló sobre sus aspiraciones y el deseo de emprender un proyecto capaz de generar cambios. Según relató, su abuelo respondió con una sonrisa y una señal de apoyo.
El nieto también convirtió ese recuerdo en una promesa para honrar su legado. En el cierre de la carta manifestó su intención de aplicar las herramientas que aprendió de él y continuar trabajando por sus objetivos. "Sé que me cuidarás desde arriba y me ayudarás a darme un empujón extra cuando lo necesite. Cambiaré el mundo, y usaré tus métodos mientras lo hago. Te quiero mucho abuelo", escribió.
Nacido el 5 de enero de 1944 en Charlottetown, Canadá, Brian Tracy desarrolló una carrera que trascendió fronteras. Sus conferencias, libros y programas de capacitación llegaron a empresarios, estudiantes, ejecutivos y personas interesadas en mejorar su desempeño tanto en el ámbito laboral como en el personal.
A lo largo de su trayectoria, centró sus enseñanzas en la autodisciplina, la administración del tiempo, el establecimiento de objetivos, el liderazgo y la toma de decisiones. También estuvo al frente de Brian Tracy International, compañía dedicada a la formación de personas y organizaciones en áreas relacionadas con el desarrollo profesional y empresarial.
Su producción editorial fue uno de los pilares de su reconocimiento internacional; de acuerdo con la información biográfica difundida por su organización, escribió más de 70 libros, traducidos a numerosos idiomas, y participó en miles de conferencias y seminarios en distintos países.
Entre sus títulos más conocidos figura "¡Tráguese ese sapo!", en el que propone estrategias para combatir la procrastinación y atender primero las tareas de mayor importancia. También publicó "¡Metas!", una guía enfocada en la planificación y el cumplimiento de objetivos personales y profesionales.
A esa bibliografía se suman "¡Sin excusas! El poder de la autodisciplina", obra que aborda la constancia como herramienta para superar dificultades, y "Cambia tu pensamiento, cambia tu vida", donde explora cómo las creencias y los patrones mentales pueden influir en las decisiones y los resultados de cada persona. La filosofía de Tracy partía de una idea central: la motivación, por sí sola, no basta para alcanzar objetivos; también hacen falta planificación, aprendizaje constante y acciones sostenidas.