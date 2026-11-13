  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026

Los Latin Grammy 2026 no solo dejaron momentos musicales memorables, sino también varias polémicas en la alfombra roja.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:56 -
  • Redacción web
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
1 de 15
Leer el artículo

Amy Rodríguez, Ca7riel & Paco Amoroso y Alaska fueron algunos de los famosos cuyos atuendos generaron críticas y dividieron opiniones entre expertos y seguidores.

 Foto EFE/ Octavio Guzmán
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
2 de 15
Leer el artículo

La cantante Alaska y el cantante español Mario Vaqueriz.

 Octavio Guzmán / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
3 de 15
Leer el artículo

Lenny Tavárez.

 Omar Alonso / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
4 de 15
Leer el artículo

La artista sueco-mexicana Sofia Monroy.

 DANNY GREATHOUSE / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
5 de 15
Leer el artículo

La cantante argentina Nathy Peluso.

 Omar Alonso / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
6 de 15
Leer el artículo

La actriz Roselyn Sánchez.

 Omar Alonso / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
7 de 15
Leer el artículo

Feid.

 Omar Alonso / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
8 de 15
Leer el artículo

Jorge Drexler.

 Omar Alonso / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
9 de 15
Leer el artículo

La cantante y vedette dominicana Tokischa

 Octavio Guzmán / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
10 de 15
Leer el artículo

La cantautora mexicana Silvana Estrada

 Omar Alonso / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
11 de 15
Leer el artículo

El cantante español Leiva.

 Octavio Guzmán / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
12 de 15
Leer el artículo

La cantante mexicana Vivir Quintana.

 Octavio Guzmán / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
13 de 15
Leer el artículo

Aria Vega posa tras recibir un premio en los premios Latin Grammy 2026.

 Omar Alonso / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
14 de 15
Leer el artículo

El influencer colombiano Ami Rodríguez recibió fuertes críticas por lucir este Post-It constume. El creador de contenido explicó que su objetivo era llenarlo con las firmas de las celebridades que pudiera conseguir.

 DANNY GREATHOUSE / EFE
De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026
15 de 15
Leer el artículo

La cantautora Mon Laferte.
Cargar más fotos