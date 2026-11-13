De la extravagancia al exceso: los looks más cuestionados de los Latin Grammy 2026

Amy Rodríguez, Ca7riel & Paco Amoroso y Alaska fueron algunos de los famosos cuyos atuendos generaron críticas y dividieron opiniones entre expertos y seguidores.
La cantante Alaska y el cantante español Mario Vaqueriz.
Lenny Tavárez.
La artista sueco-mexicana Sofia Monroy.
La cantante argentina Nathy Peluso.
La actriz Roselyn Sánchez.
Feid.
Jorge Drexler.
La cantante y vedette dominicana Tokischa
La cantautora mexicana Silvana Estrada
El cantante español Leiva.
La cantante mexicana Vivir Quintana.
Aria Vega posa tras recibir un premio en los premios Latin Grammy 2026.
El influencer colombiano Ami Rodríguez recibió fuertes críticas por lucir este Post-It constume. El creador de contenido explicó que su objetivo era llenarlo con las firmas de las celebridades que pudiera conseguir.
La cantautora Mon Laferte.