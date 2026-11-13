Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

¡Este fin de semana cae la fecha de pago y los sampedranos lo saben! Disfrute de una gran variedad den presentaciones musicales que inician desde este viernes por la noche en los bares y restaurantes de la ciudad. También hay opciones para los amantes de la lectura y el arte, que ofrece el Museo de Antropología e Historia. Y por supuesto, no pueden faltar las inauguraciones de las villas navideñas y encendidos de los árboles de Navidad de los centros comerciales más populares de la Capital Industrial.
NINA MAIER Y SU SHOW. La hermosa y talentosa Nina Maier se presentará junto a su banda este viernes 13 de noviembre en el restaurante C Bari a partir de las 7:00 PM. Para más información comuníquese al número de celular: 3174-1589.
RINCÓN DEL CUENTO EN EL MUSEO DE ANTROPOLOGÍA. Los pequeños del hogar podrán disfrutar de una nueva edición del Rincón del Cuento en el Museo de Antropología e Historia. La lectura estará a cargo de Cristina Reyes. El horario es de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. ¡Acceso gratis!
Domingo 15 de noviembre de doble espectáculo en Paradise Pool. La fiesta inicia a las 2: 00 pm con la presentación de El Burrito y su Family Band. Luego continúa con La Gran Banda a partir de las 7: 00 pm. Valor de la entrada: L250.
Este sábado a partir de las 5:00 pm la comunidad salesiana del Instituto María Auxiliadora inaugurará su Villa Navideña. Asista con toda su familia y disfrute de una celebración llena de ilusión, sonrisas y espíritu navideño.
UNA NOCHE DE VINILOS Y CLÁSICOS. El DJ Abi Lean llevará su selección de discos de vinilo y usted puede llamar al mesero para que el DJ los haga sonar. Disfrute de esta noche de buena música, algo rico para cenar en Cervecería Perla Negra partir de las 8: 00 pm.