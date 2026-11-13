Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

¡Este fin de semana cae la fecha de pago y los sampedranos lo saben! Disfrute de una gran variedad den presentaciones musicales que inician desde este viernes por la noche en los bares y restaurantes de la ciudad. También hay opciones para los amantes de la lectura y el arte, que ofrece el Museo de Antropología e Historia. Y por supuesto, no pueden faltar las inauguraciones de las villas navideñas y encendidos de los árboles de Navidad de los centros comerciales más populares de la Capital Industrial.