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Latin Grammy 2026: Tul, gasa y siluetas etéreas reinan en la gala

Desde Rosalía a Janet Jackson, algunas de las figuras más importantes de la escena musical se lucieron en la gala de los Latin Grammy

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 09:28 -
  • Agencia EFE
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Tonos blancos, gasas, tules, siluetas etéreas y la inspiración nupcial y romántica han sido los grandes protagonistas de la alfombra roja de los Latin Grammy 2026, con la destacada presencia de Rosalía, la gran ganadora de la noche, que eligió un imponente diseño de Matières Fécales, y cantantes como Karol G o Mon Laforte.

 Octavio Guzmán / EFE
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Los Latin Grammys, que han celebrado noche su 27 edición en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.), han coronado a Rosalía, que se ha hecho con seis galardones por 'Lux'. La española también ha destacado en su presencia en la alfombra roja.

 Octavio Guzmán / EFE
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Inspiración nupcial y etérea: Rosalia, que hizo tres cambios de vestuario a lo largo de la noche, se decantó por un imponente diseño de la transgresora firma Matières Fécales. El vestido estaba formado por un cuerpo ajustado de tul que dejaba sus hombros al aire, y una amplia y voluminosa falda que constituían una silueta de cuento de hadas, acompañada por el pelo recogido y su conocido halo rubio en el cabello.

 Octavio Guzmán / EFE
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En una estilo similar, Karol G y Mon Laferte eligieron vestidos de inspiración nupcial y etérea. La Tropicoqueta, que se llevó dos galardones, optó por un traje ajustado con silueta de sirena, elaborado en tul y firmado por la diseñadora griega Celia Kritharioti.

 Octavio Guzmán / EFE
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Mon Laferte se decantó por un diseño en tonos blanco de Vivienne Westwood, con falda abullonada, gran velo de novia, y escote de palabra de honor que dejaba ver todos sus tatuajes.

 Octavio Guzmán / EFE
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El blanco fue también la elección de la argentina Silvana Estrada, que contaba con seis nominaciones este año, y que lució un vestido en tonos blancos, con falda plisada y escote palabra de honor.

Omar Alonso / EFE
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En una dirección opuesta, Janet Jackson, encargada de entregar el premio a una trayectoria al puertorriqueño Daddny Yankee, optó por un estilo más sobrio con un traje de chaqueta en tono morado de pronunciadas hombreras y cuello cerrado.

 Octavio Guzmán / EFE
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El toque urbano lo puso la cantante Tokischa, que vistió un traje de color negro formado por pantalón, top ajustado y chaqueta de cuero y Bad Gyal que llevó un vestido de estampado de serpiente de Salih Balta, formado por corsé y una atrevida falda.

Octavio Guzmán / EFE
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La actriz Ana de Armas, que cambió Hollywood por los Latin Grammy, acudió con un diseño de Elie Saab en tonos azul y estampado floral, para acompañar a su pareja, el cantante venezolano Alberto 'Beto' Montenegro.

Octavio Guzmán / EFE
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Entre las apuestas más personales se encontraban el vestido rojo de volantes y flecos, acompañado por corsé y gafas negros de Lila Downs, y Sofia Monroy con un llamativo conjunto gris inspirado en un traje masculino y acompañado por un corpiño realista que imitaba un torso masculino.

 DANNY GREATHOUSE / EFE
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También desfilaron por la alfombra, Nathy Peluso, con un vestido azul cielo acompañado con un drapeado en tono vino; Camila Cabello con un estilismo de raso en rosa pastel de Simone Roch, que completaba una boa de plumas; o Elena Rose con un atuendo blanco escultórico.

Octavio Guzmán / EFE
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