Latin Grammy 2026: Tul, gasa y siluetas etéreas reinan en la gala

Inspiración nupcial y etérea: Rosalia, que hizo tres cambios de vestuario a lo largo de la noche, se decantó por un imponente diseño de la transgresora firma Matières Fécales. El vestido estaba formado por un cuerpo ajustado de tul que dejaba sus hombros al aire, y una amplia y voluminosa falda que constituían una silueta de cuento de hadas, acompañada por el pelo recogido y su conocido halo rubio en el cabello.