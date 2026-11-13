  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso

El equipo dirigido por José Francisco Molina volvió a quedar bajo la lupa después de una noche complicada en Abu Dabi, donde las desatenciones en el fondo terminaron pasando factura.

  • Actualizado: 13 de noviembre de 2026 a las 10:15 -
  • German Alvarado
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
1 de 23

La derrota de la Selección de Honduras por 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos provocó una ola de reacciones en las redes sociales, donde periodistas deportivos, medios de comunicación y aficionados comenzaron a debatir sobre el rendimiento de la Bicolor.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
2 de 23

El resultado no pasó desapercibido entre los seguidores del fútbol hondureño, que esperaban una presentación convincente del equipo dirigido por José Francisco Molina. Sin embargo, los errores defensivos terminaron marcando el desarrollo del encuentro y se convirtieron en uno de los principales puntos de discusión después del pitazo final.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
3 de 23

La H recibió tres goles y, aunque Jonathan Rubio logró descontar con una gran definición, no pudo evitar una derrota que dejó sensaciones negativas. Las desatenciones en la última línea, los espacios concedidos al rival y los fallos individuales fueron algunos de los aspectos que concentraron la atención de quienes siguieron el compromiso.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
4 de 23

Tras el final del partido, las plataformas digitales se convirtieron en un espacio de debate sobre el presente de la selección catracha. Diario Diez señaló que "La H deja dudas".
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
5 de 23

El resultado abrió el debate sobre el nivel mostrado por la Bicolor, especialmente por las facilidades que encontró Emiratos Árabes Unidos para hacer daño y aprovechar los errores del conjunto hondureño.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
6 de 23

Diario El Heraldo.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
7 de 23

"Honduras muerde el polvo", señalaron en la página Zona Concacaf.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
8 de 23

Nahuel Lanzón es un famoso periodista de Argentina y destacó uno de los goles de Emiratos Árabes Unidos.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
9 de 23

Leonardo Aguilar de Panamá se mofó de la H tras el tercer gol de los árabes.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
10 de 23

Yashin Quesada de Costa Rica asombrado por lo ocurrido.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
11 de 23

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la fragilidad defensiva de Honduras en momentos determinantes. Los goles recibidos y las equivocaciones en el fondo dejaron interrogantes sobre la coordinación de la zaga y la concentración del equipo durante los 90 minutos.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
12 de 23

Bebeto Flores de Honduras: "No mostramos nada."
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
13 de 23

La derrota también vuelve a poner sobre la mesa las expectativas que rodean a la selección nacional. Cada presentación internacional genera análisis y opiniones entre los seguidores, que esperan ver una Bicolor más sólida, ordenada y contundente en ambas áreas.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
14 de 23

Heber Betancourt dejó su opinión.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
15 de 23

La opinión de Julio Cruz, periodista hondureño de El Heraldo.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
16 de 23

Prensa hondureña señala el mal funcionamiento de la H ante Emiratos Árabes Unidos.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
17 de 23

Radio América.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
18 de 23

La derrota de la Selección de Honduras por 3-1 ante Emiratos Árabes Unidos dejó numerosas interrogantes sobre el funcionamiento defensivo de la Bicolor, pero uno de los nombres que quedó bajo la lupa fue el de Denil Maldonado.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
19 de 23

Las críticas hacia Maldonado también se producen en un contexto en el que la selección necesita encontrar estabilidad en su defensa. La coordinación entre los zagueros, la concentración durante todo el encuentro y la capacidad para resolver situaciones de presión son aspectos fundamentales para competir a nivel internacional.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
20 de 23

Denil Maldonado fue el villano del partido por su pésimo nivel mostrado.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
21 de 23

Aunque un resultado adverso no puede atribuirse únicamente a un futbolista, las acciones individuales que terminan en goles suelen adquirir un protagonismo especial. En esta ocasión, el error de Maldonado quedó marcado por el momento en que ocurrió y por la importancia que tuvo en el desarrollo del partido.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
22 de 23

Chaco Funes dejó su comentario sobre el defensor hondureño Denil Maldonado.
Indignación por Honduras: señalan al culpable, argentino reacciona y piden regreso
23 de 23

Mario Moreno en sus redes sociales pidió el regreso de Andy Najar.
Cargar más fotos