Jesús de Miguel: giro en su muerte tras revelarse qué lo mató y surge duda

Otro de los aspectos que las autoridades quieren aclarar es el traslado de Jesús de Miguel desde el estadio hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Según los datos que se investigan, la ambulancia se encontraba estacionada en la calle La Mutine, junto a la zona de los vestuarios, y no accedió directamente al interior del recinto deportivo.