Jesús de Miguel: giro en su muerte tras revelarse qué lo mató y surge duda

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel continúa generando conmoción y nuevas interrogantes en el fútbol, mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon su fallecimiento.
El informe preliminar de la autopsia ya estableció la causa de su muerte, pero todavía quedan aspectos por aclarar sobre la asistencia médica que recibió después de sufrir un fuerte impacto en el pecho durante un partido con el CD Tenerife.
De acuerdo con información publicada por el diario local el día de Tenerife, el documento forense determinó que el delantero falleció como consecuencia de un “traumatismo torácico de carácter accidental."
El futbolista, de 30 años, sufrió el golpe tras protagonizar un choque con el guardameta Jesús Owono en pleno encuentro, un episodio que terminó con su desplome y una emergencia médica que ahora se encuentra bajo investigación.
El dictamen fue elaborado por el equipo de patólogos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Santa Cruz de Tenerife y entregado a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, encargada de dirigir las diligencias judiciales abiertas tras la muerte del jugador.
Aunque el informe preliminar apunta a un traumatismo en el tórax como causa del fallecimiento, las autoridades todavía trabajan para reconstruir con precisión lo sucedido desde el momento del impacto hasta el traslado del futbolista al centro hospitalario.
Según la información divulgada por El Día de Tenerife, los especialistas forenses concluyeron que el fallecimiento se produjo por un traumatismo torácico accidental. Este tipo de lesión afecta a la región del pecho y puede comprometer estructuras vitales, dependiendo de la intensidad del impacto y de los órganos afectados.
Sin embargo, la determinación de la causa de muerte no resuelve por sí sola todas las cuestiones que rodean el caso. Los investigadores deberán establecer las características concretas de la lesión sufrida por el futbolista y analizar los resultados de las pruebas médicas complementarias para completar la reconstrucción de los hechos.
Una de las principales líneas de investigación está relacionada con la atención sanitaria que recibió Jesús de Miguel después del choque con Jesús Owono. La Policía Nacional de España busca determinar cómo se desarrolló la asistencia desde el momento en que el delantero cayó al césped y qué actuaciones se llevaron a cabo para intentar salvarle la vida.
Entre las cuestiones que se analizan se encuentra el tiempo transcurrido hasta la llegada de los servicios sanitarios, los procedimientos de reanimación empleados y los recursos médicos disponibles durante la emergencia. Los investigadores también pretenden aclarar si se administró oxígeno al jugador y si los profesionales contaban con los equipos necesarios para atender una situación de esta gravedad.
Otro de los aspectos que las autoridades quieren aclarar es el traslado de Jesús de Miguel desde el estadio hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Según los datos que se investigan, la ambulancia se encontraba estacionada en la calle La Mutine, junto a la zona de los vestuarios, y no accedió directamente al interior del recinto deportivo.
Jesús fue retirado del terreno de juego en una camilla de Cruz Roja antes de ser trasladado al centro hospitalario. Ahora, los investigadores buscan reconstruir cómo se desarrolló ese procedimiento, cuánto tiempo transcurrió entre las distintas actuaciones y qué decisiones se adoptaron durante la emergencia. La ubicación de la ambulancia y el recorrido realizado forman parte de las circunstancias que deberán analizarse en conjunto con el resto de las prueba.
Pese a que el informe preliminar de la autopsia ya ha señalado la causa del fallecimiento, todavía se esperan resultados de otras pruebas que pueden contribuir a esclarecer el caso. Entre las diligencias pendientes figuran los análisis toxicológicos y la revisión del TAC realizado durante la hospitalización del futbolista. Estos estudios pueden aportar información adicional sobre su estado clínico y las lesiones que presentaba.
El guardameta Jesús Owono también forma parte de la reconstrucción de los hechos debido al choque que protagonizó con Jesús de Miguel durante el encuentro. El impacto entre ambos futbolistas precedió al desplome del delantero y constituye un elemento central para comprender cómo se produjo la lesión que, según el informe preliminar, causó su fallecimiento.
No obstante, hasta el momento no existe una determinación judicial de responsabilidad penal contra el portero por lo sucedido. La investigación debe distinguir entre la participación en el contacto deportivo y cualquier eventual responsabilidad legal, que únicamente podría establecerse a partir de las pruebas y las conclusiones de las autoridades competentes.
La muerte de Jesús de Miguel, a los 30 años, ha dejado un profundo impacto y ha abierto interrogantes sobre las circunstancias de la emergencia médica que se produjo durante el partido. El informe preliminar de la autopsia ha permitido conocer la causa del fallecimiento, pero la investigación continúa para determinar con precisión cómo se desarrollaron los acontecimientos y si todos los procedimientos de asistencia se realizaron conforme a los protocolos establecidos.
Las autoridades deberán analizar los tiempos de respuesta, los recursos sanitarios disponibles, el traslado al hospital y los resultados de las pruebas complementarias antes de establecer conclusiones definitivas.