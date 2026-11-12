La petición del portero Owono a la familia de Jesús de Miguel: revelan su agobiante estado

Jesús Owono, portero del Andorra, sigue atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de Jesús de Miguel, del Tenerife, luego de un duro choque entre ambos. En España revelan el estado actual del guardameta y lo que quiere hacer con la familia del futbolista.
La vida de Jesús Owono cambió radicalmente después de la tragedia que terminó con el fallecimiento de Jesús de Miguel.
La lamentable muerte de Jesús de Miguel fue a causa de un duro golpe con el portero Jesús Owono en el partido de Tenerife contra FC Andorra en el marco de la Segunda División española.
Jesús Owono sigue muy afectado por lo ocurrido. Casi sin salir de su casa y en tratamiento. El portero se ha puesto en manos de los psicólogos y doctores del club Andorra y, poco a poco, se va sintiendo con más fuerzas, pero lejos de recuperar algo de normalidad, informa el diario Marca.
En España aseguran que Owono aún no ha regresado a los entrenamientos del Andorra ni lo hará hasta que no esté preparado.
Mientras intenta asimilar lo ocurrido, el guardameta de Guinea Ecuatorial tiene un deseo pendiente: poder hablar con los familiares del jugador fallecido para expresarles personalmente su dolor y sus condolencias.
Según informó la prensa española, el portero pidió nuevamente al FC Andorra que intente gestionar un acercamiento con los seres queridos del delantero español Jesús de Miguel.
La intención de Owono es encontrar la manera de comunicarse con ellos, ya sea mediante una carta, una llamada telefónica o incluso viajando hasta Toledo, donde reside la familia, para acompañarlos en este difícil momento.
No es la primera vez que Owono manifiesta ese deseo. El día siguiente al accidente ya había considerado la posibilidad de llamar a los familiares e incluso asistir al sepelio del futbolista. Sin embargo, tanto desde el club como desde su entorno más cercano le recomendaron esperar y permitir que transcurriera un tiempo antes de intentar ese contacto.
El FC Andorra tomó la iniciativa de comunicarse con el Tenerife para transmitir la intención del guardameta y consultar la posibilidad de facilitar ese encuentro. No obstante, desde la institución isleña solicitaron algo más de tiempo, con el propósito de respetar el duelo de los familiares del delantero.
Por ahora, Owono deberá esperar a que se presente una oportunidad para acercarse a ellos. Su intención, de acuerdo con la información publicada por Marca, es ponerse a disposición de la familia y compartir personalmente el dolor que ha provocado esta tragedia.
Mientras tanto, el arquero continúa acompañado por sus seres queridos y por integrantes del FC Andorra. Gerard Piqué, uno de los responsables de la institución, ha estado pendiente de su situación, al igual que su madre, su pareja y sus compañeros, quienes lo han visitado durante estos días.
Jesús Owono decidió cerrar sus redes sociales horas después de conocerse el fallecimiento de Jesús de Miguel.
En medio de este panorama, el entrenador Carles Manso también se refirió este jueves a la situación del guardameta y dejó un mensaje contundente: el club no le impondrá fechas ni condiciones para su regreso a los entrenamientos o a la competencia.
“Está muy tocado por la situación y evidentemente no iba con la intención del desenlace que se produjo después del choque y que al final es una tragedia con la que tiene que convivir desgraciadamente”, explicó el técnico en rueda de prensa.
Manso reconoció que el futbolista está viviendo un proceso personal especialmente complicado y que ha encontrado refugio en su círculo más cercano. Por eso, desde la institución han decidido respetar su intimidad y permitirle afrontar lo sucedido sin presiones externas.
“Estamos intentando respetarle esa intimidad y ese proceso que él está viviendo ahora mismo de una situación tan complicada como esta”, agregó el entrenador, quien también reiteró sus condolencias a los familiares de Jesús de Miguel.
La postura del FC Andorra es que la decisión sobre el futuro deportivo del arquero Jesús Owono debe ser exclusivamente suya. “Le estamos dando ese espacio para que se sienta totalmente libre para tomar cualquier decisión, querer volver, no querer volver, cuando él lo considere oportuno y cuando él realmente se sienta preparado para tomar una decisión así”, manifestó Manso.