USA se retira del Mundial Sub-17 por fuerte motivo y selección de Concacaf ocupará su lugar

Nuevo escándalo con Estados Unidos y la FIFA en el ojo del huracán. La escuadra norteamericana se retiró del Mundial Sub-17 y ya se conoce la selección de Concacaf que la reemplazará.
La Selección de Estados Unidos no acudirá al Mundial Sub-17 de fútbol, que se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre, por la situación de conflicto en Oriente Medio, según adelantaron en las últimas horas medios del país norteamericano.
Varios medios deportivos de Estados Unidos divulgaron la carta que la Federación de ese país habría enviado a sus futbolistas informándoles de la "difícil decisión de cancelar" su participación en la cita mundialista, cuando faltaban pocos días para el inicio de la concentración del equipo de Alex Aldaz en Atlanta.
"Estamos sumamente orgullosos de la preparación que han llevado a cabo nuestros jugadores y entrenadores para representar a Estados Unidos en la Copa Mundial. Lamentablemente, dadas las circunstancias actuales (...), ya no nos es posible participar en el torneo", reza el texto de la misiva, que agrega que la "máxima prioridad" de la Federación es "el bienestar" de su delegación.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el 23 de octubre una alerta de viaje de nivel 3 para Catar, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses de que "reconsideren viajar" a ese país de Oriente Medio "debido al riesgo de conflicto armado".
Arabia Saudita atraviesa un nuevo enfrentamiento con los hutíes del Yemen desde septiembre, cuando los rebeldes reanudaron sus ataques transfronterizos tras acusar a Riad de bombardear el aeropuerto de Saná, la capital yemení en manos de los insurgentes desde 2014.
Esta situación ha llevado a aplazar o cancelar una larga lista de eventos deportivos y culturales, como el Rally Dakar, la Copa Asiática de fútbol, la Semana de la Moda de Riad, el festival MDLBEAST Soundstorm o el Festival de Cine del Mar Rojo.
Estados Unidos, que incluye en su nómina a los jóvenes que ya destacan en la MLS Malik Jakupovic (Philadelphia Union), Robert Turdean (Chicago Fire) o Vinny Garcia (LA Galaxy) y al futbolista del Girona español Edward Wumah, estaba encuadrado en el Grupo J con Montenegro, Chile y Argelia.
El combinado norteamericano acumulaba dos triunfos (sendas goleadas ante San Vicente y Granadinas por 8-0 y San Cristóbal y Nieves por 10-0) y un empate 1-1 ante República Dominicana, todos ellos dentro de la fase de clasificación para el Mundial.
El torneo, que disputarán 48 equipos, se juega por segundo año consecutivo en Catar, después de que la FIFA anunciase que este país sería sede anual de la competición entre 2025 y 2029.
A través de un comunicado oficial, la FIFA confirmó la retirada de Estados Unidos del Mundial Sub-17. La lista de participantes se redujo a 47 países, dejando en vilo la disputa del grupo J, pero el máximo organismo ya anunció a la selección que ocupará el lugar de los gringos.
“La FIFA ha sido informada de la decisión de la Federación Estadounidense de Fútbol de retirarse de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El reglamento de la competición seguirá en vigor. Las evaluaciones de la seguridad llevadas a cabo por la FIFA no han sufrido cambios, ni tampoco se han producido acontecimientos que afecten a la seguridad del torneo", expresó la entidad.
En su comunicado, “la FIFA entiende que la decisión de la Federación Estadounidense de Fútbol se tomó a tenor de la recomendación de viaje de nivel 3 vigente en Estados Unidos”.
“La seguridad y protección de todos los participantes y aficionados sigue siendo la máxima prioridad. Al igual que en todos los eventos y competiciones de la FIFA, estamos en contacto permanente con las autoridades pertinentes y aguardamos con expectación al inicio del torneo en Catar”, añade el ente rector.
Por último, recuerdan que “en los últimos meses, Catar ha acogido con éxito varias citas internacionales, como el Mundial de Pádel de la FIP, el Mundial Sub-17 Masculino de Voleibol de la FIVB, la Diamond League de Doha, los clasificatorios asiáticos para el Mundial de Baloncesto de la FIBA 2027, el Gran Premio de MotoGP y la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT”.
La FIFA confirmó a República Dominicana como la selección que reemplazará a Estados Unidos y será la primera vez que esta selección dispute un Mundial Sub-17.
La FIFA informó este jueves en un comunicado que el país caribeño completará los 48 equipos que animarán el Mundial Sub-17. La participación dominicana se fundamenta en que obtuvo el segundo lugar en las eliminatorias del Grupo E de la Concacaf en febrero pasado, precisamente tras empatar 1-1 con los estadounidenses, que avanzaron al Mundial por la diferencia de goles.
"La FIFA espera con entusiasmo dar la bienvenida a la República Dominicana a Catar, mientras los equipos participantes se preparan para el inicio del torneo el jueves 19 de noviembre", dijo la organización. "La Comisión de Competiciones Juveniles Masculinas ha confirmado a la Federación Dominicana de Fútbol como la federación miembro participante, tras consultar con Concacaf y de conformidad con el artículo 6, apartado 8, del Reglamento de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar, agregó la información.
La participación del equipo de República Dominicana al Mundial sub-17 es un "triunfo extraordinario" y una muestra "indiscutible" del crecimiento del fútbol en el país, dijo a EFE un directivo de la federación local, que pidió el anonimato.