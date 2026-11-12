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El 11 titular de Honduras que apunta José Molina ante Emiratos: con varios cambios

José Francisco Molina tiene algunas dudas en la alineación y presentará cambios contra Emiratos Árabes Unidos.

El 11 titular de Honduras que apunta José Molina ante Emiratos: con varios cambios
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José Francisco Molina ha hecho apuntes y ya tendría definido el 11 titular para el partido amistoso de Honduras contra Emiratos Árabes Unidos en Medio Oriente.
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Honduras enfrentará este viernes 13 de noviembre en partido amistoso a Emiratos Árabes Unidos en el Mohammed Bin Zayed Stadium de Abu Dabi. Es el primer fogueo de la Bicolor en esta fecha FIFA de noviembre.
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PORTERO - Edrick Menjívar será el guardián titular de la Selección de Honduras para enfrentar a Emiratos Árabes Unidos este viernes 13 de noviembre.
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DEFENSA - Natanael Martínez apunta a ser el titular de Honduras ante Emiratos Árabes Unidos. El lateral del Marathón fue una de las revelaciones en la convocatoria de la Bicolor. No obstante, el Sub-17 Kevin Pérez podría tener minutos en esa zona del campo.
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DEFENSA - Denil Maldonado es uno de los capitanes de la Bicolor y se encuentra en óptimas condiciones para encarar el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos.
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DEFENSA - Giancarlo Sacaza, de gran nivel con Motagua, sería el defensa central con Denil Maldonado ante el conjunto árabe.
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DEFENSA - El lateral zurdo sería de Joseph Rosales, uno de los jugadores con mayor experiencia con la Selección de Honduras.
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CENTROCAMPISTA - Deiby Flores sería el "5" de la Selección de Honduras para enfrentar al conjunto árabe. Flores ha tenido actuaciones destacadas en los últimos partidos.
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CENTROCAMPISTA - Jonathan Rubio está convocado por José Francisco Molina y apunta a ser uno de los volantes de la Selección de Honduras.
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CENTROCAMPISTA - Alejandro Reyes es el otro creativo que tiene la Bicolor Hondureña. El futbolista del Motagua se ha adaptado al sistema del entrenador José Molina.
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DELANTERO - Keyrol Figueroa es el candidato para ser el centro delantero de la Bicolor ante Emiratos Árabes Unidos. Keyrol ya suma 4 goles con el Port Vale de Inglaterra.
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DELANTERO - Luis Enrique Palma es uno de los nuevos líderes de la Selección Nacional. El "Bicho" ha mantenido el ritmo de juego y no ha tenido lesiones en los últimos meses.
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OPCIONES: Edwin Rodríguez no es indiscutible en el 11 de Honduras y sería uno de los recambios de La Ha ante Emiratos Árabes.
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OPCIONES: Mike Arana, que ha sido la sensación en los últimos partidos con Real España, se perfila para sumar minutos ante Emiratos.
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OPCIONES: Rigoberto Rivas podría marcar un punto de inflexión en la Selección de Honduras. El legionario catracho podría arrancar como lateral derecho o atacante por derecha ante una posible baja de Dereck Moncada.
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OPCIONES: Luego de sufrir una lesión y no estar en la última convocatoria de Honduras, Darlin Mencía es una de las opciones por el costado izquierdo.
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OPCIONES: Kevin Pérez es la otra opción en el lateral derecho de la Bicolor. El Sub-17 podría sorprender en la alineación de Molina. Pertenece al Génesis FC.
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OPCIONES: Erick Puerto ha sido indiscutible en las convocatorias de Honduras ante Emiratos Árabes Unidos.
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OPCIONES: Alenis Vargas nuevamente recibió la convocatoria de José Francisco Molina, para enfrentar a Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.
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