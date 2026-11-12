Irreconocible: El sorprendente cambio físico de Mathías, hijo de Diego Vázquez

Mathías Vázquez, hijo del entrenador Diego Vázquez, ha sorprendido con su transformación física tras su experiencia en el fútbol de Estados Unidos.
Mathías nació el 15 de diciembre de 2006 y actualmente tiene 19 años. El atacante hondureño sigue creciendo futbolísticamente y también muestra una notable evolución en su aspecto físico.
Mathías comenzó su formación en las reservas de Motagua en 2021. Desde muy joven mostró condiciones como delantero y fue escalando hasta llegar al primer equipo azul.
El 14 de abril de 2024, con apenas 17 años, Mathías Vázquez debutó en Liga Nacional con Motagua frente a los Lobos de la UPNFM. Su estreno fue soñado: ingresó de cambio y anotó un gol.
Diego Vázquez dejó una huella importante en Motagua como futbolista y entrenador. Ahora su hijo Mathías busca escribir su propia historia en el fútbol, aunque eligió ser delantero y no portero como su padre.
Después de destacar con Motagua, Mathías dio el salto al fútbol estadounidense en enero de 2026 para incorporarse al FC Cincinnati, donde tuvo la oportunidad de continuar su desarrollo.
Mathías Vázquez ya sabe lo que es marcar goles en la Liga Nacional y vivir una experiencia como legionario. A sus 19 años, todavía tiene un largo camino por recorrer en el fútbol.
Durante su experiencia en Estados Unidos, el joven atacante trabajó en su preparación física y ahora luce una imagen muy diferente a la que mostraba cuando comenzó su carrera profesional.
Mathías pasó de ser una de las jóvenes promesas del Ciclón a tener una experiencia internacional con el FC Cincinnati 2, equipo en el que continuó su proceso de formación.
A sus 19 años, el delantero muestra una evolución física importante. Su contextura, musculatura y porte reflejan el trabajo realizado durante su etapa en el fútbol estadounidense.
Motagua confirmó el regreso de Mathías Vázquez a sus entrenamientos después de finalizar su etapa a préstamo en el FC Cincinnati 2. El atacante vuelve con una apariencia física que ha generado comentarios entre los aficionados.
Las fotografías más recientes de Mathías muestran un cambio físico considerable respecto a sus primeros pasos en el fútbol hondureño. El delantero luce más fuerte y con mayor desarrollo muscular.
Mathías es hijo de Diego Vázquez, uno de los personajes más reconocidos en la historia reciente de Motagua. Sin embargo, el atacante quiere construir su propio camino y consolidarse como futbolista profesional
El joven delantero vuelve a ponerse la camiseta de Motagua con más experiencia internacional y una evidente transformación física. Ahora buscará ganarse nuevamente un espacio en el equipo azul.