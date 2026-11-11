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Jesús de Miguel: lo que investiga la policía en España tras autopsia del futbolista

La investigación busca aclarar las circunstancias del choque con el portero Jesús Owono y la asistencia médica que recibió el delantero antes de morir.

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La autopsia para esclarecer la muerte de Jesús de Miguel no sería suficiente para la Policía en España que ahora se enfoca en otros detalles en la investigación sobre todo lo que envuelve el fallecimiento del futbolista del Tenerife.
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La autopsia de Jesús de Miguel ha abierto nuevas líneas de investigación en España, donde las autoridades buscan esclarecer las circunstancias de la muerte del futbolista de Tenerife.
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La Policía Nacional de España sigue la investigación de las circunstancias en las que el delantero Jesús de Miguel (QDDG) recibió un fuerte golpe en el pecho tras chocar con el guardameta Jesús Owono.
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El informe preliminar de la autopsia estableció que la causa de muerte fue un traumatismo torácico de carácter accidental.
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Sin embargo, las autoridades también quieren determinar si la asistencia médica que recibió el futbolista fue la adecuada.
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Una de las líneas de investigación está relacionada con la atención que recibió sobre el terreno de juego después de desplomarse.
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Los investigadores buscan establecer cuánto tiempo tardaron los servicios sanitarios en atenderlo y qué procedimientos utilizaron para intentar reanimarlo.
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También se analiza si recibió oxígeno y si estaban disponibles todos los equipos necesarios para atender una emergencia de esta naturaleza.
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Otro aspecto que genera interrogantes es el traslado del futbolista desde el estadio hasta el hospital.
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La ambulancia estaba estacionada en la calle La Mutine, junto a los vestuarios, y no ingresó directamente al interior del recinto deportivo.
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Jesús de Miguel fue retirado del terreno de juego en una camilla de Cruz Roja antes de ser trasladado al Hospital Nuestra Señora de Candelaria.
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Los investigadores buscan reconstruir los tiempos y las actuaciones de cada uno de los profesionales que participaron en la asistencia.
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También se revisarán los protocolos médicos y de seguridad establecidos para los encuentros de fútbol profesional.
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La investigación contempla recabar información del Tenerife, Cruz Roja y los organismos responsables de la organización del partido.
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Además, se esperan los resultados de pruebas complementarias, entre ellas los análisis toxicológicos y la revisión del TAC realizado durante su hospitalización.
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El portero Jesús Owono, del Andorra, también aparece en la reconstrucción de los hechos por el impacto que protagonizó, aunque no existe una determinación judicial de responsabilidad penal.
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Por ahora, las autoridades buscan establecer si se cumplieron todos los protocolos médicos y esclarecer si existió alguna irregularidad en la atención que recibió el futbolista antes de su fallecimiento a los 30 años.
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