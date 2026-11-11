La vida de Wilson Palacios años después de su retiro: entre lujos y por qué lo detuvieron

Así es hoy en día la vida de Wilson Palacios, más de seis años después de su retiro. El exmediocampista hondureño, considerado uno de los mejores jugadores en la historia de Honduras, vive en el extranjero.
Wilson Palacios debutó en el fútbol profesional en 2002 con la camiseta del Olimpia, equipo con el que hizo 102 apariciones y 32 goles, ganando cinco títulos entre 2002 y 2007, entre ellos un tricampeonato.
El nacido en La Ceiba el 29 de julio de 1984 fue dos veces mundialista con la Selección de Honduras en 2010 y 2014.
El exfutbolista hondureño, de 42 años, tuvo una destacada carrera profesional, sobre todo en Inglaterra con el Wigan, Tottenham y Stoke City. También jugó en otros clubes inglés como Birmingham City y Hull City.
Apodado como ‘El Mago’, Palacios llegó al Tottenham en 2009 y se marchó en 2011, dejando como saldo 65 partidos y un gol. Wilson en su aventura por los Spurs tuvo la dicha de jugar la prestigiosa UEFA Champions League.
En su etapa con los Spurs, el mediocampista compartió vestuario y en el terreno de juego con estrellas mundiales como Gareth Bale y Luka Modric, quien sigue activo en el AC Milan tras brillar en el Real Madrid.
Muchos años después, ya con Wilson Palacios retirado del fútbol se reencontró con Gareth Bale y se tomaron esta fotografía, durante una gira de pretemporada del Real Madrid en Estados Unidos. Hoy el galés también ya colgó los tacos.
Wilson Palacios fue captado en los últimos días en Honduras. Estuvo en el palco del estadio Nacional Chelato Uclés observando el partido Olimpia vs Cartaginés por la Copa Centroamericana.
Palacios tiene actualmente 42 años y reside en Miami, Florida. Su último equipo como profesional fue la Real Sociedad de Tocoa en el 2019, mientras en el extranjero su último club fue Miami FC en el 2016.
Wilson Palacios es uno de esos exjugadores que lograron hacer dinero en su carrera y lo aprovecharon para tener una vida tranquila, ahora en Miami.
¿A qué se dedica actualmente Wilson Palacios? ¿Qué hace en su vida después del fútbol?, le preguntaron recientemente en una entrevista realizada para la clase de Periodismo Deportivo de la UNAH-Campus Cortés.
"Estoy con mi familia y mis hijos. También comparto con mis hermanos, con quienes tenemos un podcast. A veces paso con mi papá, siempre visitando a mis padres y a mis hermanos. La familia es lo más importante", comentó Wilson Palacios sobre su actualidad.
Wilson Palacios ha invertido su dinero en bienes raíces y esto le ha generado buenos resultados, como para tener una vida bastante tranquila en Miami.
Wilson Palacios está casado y todos sus hijos son menores de edad, los cuales viven con él en Miami.
Wilson Palacios tiene apartamentos que alquila en La Ceiba y donde su hermano, Jerry Palacios, le ayuda a administrarlos.
Aparte de ello, junto a su familia tienen canchas de fútbol que las alquilan y en esas canchas cuentan con la academia de fútbol.
Wilson Palacios junto a sus hermanos también tienen un bar en La Ceiba, uno de los varios negocios que han montado y que les genera buenos resultados.
Wilson Palacios se ha dado sus lujos tras su retiro del fútbol y así lo ha presumido en sus redes sociales.
En octubre del 2022, Wilson Palacios fue detenido por violencia doméstica. En ese momento fue capturado en el condado de Santa Lucía, Florida, ciudad donde reside, y trasladado posteriormente al departamento policial de la localidad.
Wilson Palacios solo estuvo un día en prisión ya que recobró su libertad el jueves 20 de octubre tras pagar una fianza de mil dólares.
Wilson Palacios también viaja seguido a Londres, Inglaterra, donde dejó varios amigos tras su paso por el Tottenham inglés.
Wilson Palacios ha participado en partidos con leyendas del Tottenham, con los que compartió vestuario en el equipo inglés.
Wilson Palacios también ha compartido con excompañeros de la Selección de Honduras después de su retiro. En la imagen aparece con David Suazo y Julio César "Rambo" de León.
Wilson junto a su hermano Johnny Palacios.