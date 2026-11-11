Filtran videollamada entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro: "Te voy a poner a hacer..."

La periodista colombiana Darcy Quinn divulgó una grabación de una videollamada entre el expresidente Gustavo Petro y Deicy Jiménez, en la que aparecen mensajes enviados desde un perfil de Facebook identificado como "Andrés Maldonado Beltrán", que presuntamente habría sido utilizado por el exmandatario para comunicarse con la mujer.
El material, forma parte de los archivos extraídos del teléfono celular de Jiménez y, según La FM, se encuentra en poder de la Fiscalía General de la Nación. La extracción se realizó mediante un procedimiento técnico que duró más de siete horas, por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En las imágenes, Petro aparece en una ventana de la pantalla, mientras Jiménez permanece conectada desde su teléfono. Durante la comunicación, comienzan a aparecer mensajes de Messenger enviados desde la cuenta identificada como Andrés Maldonado Beltrán.
Uno de los primeros mensajes que se observa es "Estás linda", escrito por el perfil mientras ambos permanecen en la videollamada. Posteriormente, el interlocutor le pide a Jiménez que se ponga de pie con la expresión "Párate".
La conversación continúa con otro mensaje: "Te voy a poner a hacer las cosas que haces". La mujer responde que no quiere hacerlo y manifiesta que siente vergüenza ante la petición.
En otro momento del intercambio, el perfil le pregunta: «¿Por qué a otros sí y a mí no?". Jiménez insiste en su negativa y responde: "No lo voy a hacer. Me da pena".
Ante la respuesta, el interlocutor le escribe: "Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda", según los mensajes que aparecen en la grabación difundida por Quinn.
Al terminar la videollamada, la cuenta identificada como Andrés Maldonado Beltrán envía otro mensaje: "Chévere. Me hacía falta verte".
Jiménez contesta: "Ahh, qué lindo", en el último intercambio que se muestra en el material.
En los segundos finales de la grabación también se observa a Petro enviando besos hacia la cámara con los labios y una de sus manos.
Ese fragmento fue convertido en un GIF que comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones entre los usuarios.
La divulgación del nuevo video se suma a los señalamientos de Deicy Jiménez, quien asegura que mantuvo una relación sentimental con el exmandatario colombiano y que recibió contratos en distintas instituciones públicas a partir de esa cercanía.
Según su versión, las vinculaciones laborales estuvieron relacionadas con el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.
La mujer ha denunciado que existió un supuesto intercambio de favores sexuales por contratos estatales.
La publicación de Darcy Quinn sostiene que la grabación demostraría que Petro utilizaba perfiles con nombres diferentes para comunicarse con Jiménez y otras personas.
Entre los usuarios mencionados en otras conversaciones aparecen Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.
Tras la circulación de las imágenes, Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X y defendió las muestras de afecto que aparecen en la grabación. "Ahora los besos se criminalizan, pero son fundamentales, nunca hay que dejar de darlos", escribió el exmandatario.
Expertos en derecho señalan que el video no prueba por sí solo un delito y que corresponde a las autoridades determinar si hubo irregularidades en la asignación de contratos.