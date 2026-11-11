¿Pep Guardiola a Concacaf? Esta es la potencia que lo busca

Según informa The Athletic, Pep Guardiola es el principal objetivo de la federación estadounidense, que estaría dispuesta a intentar convencer al técnico catalán para liderar su proyecto rumbo al Mundial de 2030. La operación, sin embargo, no será sencilla.
Pep Guardiola aparece como el gran sueño de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Según The Athletic, el organismo estadounidense espera convertir al entrenador catalán en su principal objetivo si se confirma la salida de Mauricio Pochettino.
El futuro de Mauricio Pochettino parece estar lejos de la selección estadounidense. El argentino estaría negociando las condiciones personales de su llegada al Manchester United, que busca un nuevo entrenador tras el complicado comienzo de temporada de Michael Carrick. Las conversaciones avanzan, aunque todavía quedan formalidades por resolver.
La posible llegada de Pochettino a Old Trafford obligaría a Estados Unidos a buscar entrenador mucho antes de lo previsto. El técnico había renovado su compromiso con la federación hasta 2030, pero el interés de uno de los clubes más importantes de Inglaterra amenaza con cambiar los planes del combinado norteamericano.
El nombre de Guardiola no aparece por casualidad. El entrenador ya había estado entre las opciones que Estados Unidos valoró durante la búsqueda de un sustituto para Gregg Berhalter en 2024. Ahora, con la posible vacante que dejaría Pochettino, la federación tendría una nueva oportunidad de intentar ficharlo.
La estrategia estadounidense pasaría por establecer contacto con Guardiola y conocer su disposición para dirigir una selección nacional. La información atribuida a The Athletic apunta a que la federación espera iniciar el acercamiento con una llamada al técnico. No obstante, conseguir que acepte el proyecto será una tarea complicada.
Guardiola conoce bien Estados Unidos. Durante su año sabático entre Barcelona y Bayern Múnich vivió en Nueva York y, en distintas declaraciones, ha mostrado admiración por el potencial deportivo del país. Incluso ha señalado que sería fascinante construir un proyecto futbolístico a largo plazo con la selección estadounidense.
La federación estadounidense tendría capacidad para explorar una operación económica importante gracias al respaldo de donantes privados que ya participaron en la financiación de grandes proyectos deportivos. Sin embargo, el verdadero desafío sería convencer a Guardiola de abandonar su descanso y volver a los banquillos.
Estados Unidos no es el único país que ha pensado en el entrenador catalán. Guardiola también fue relacionado con la selección italiana, pero rechazó aquella posibilidad durante el verano, en un momento en el que priorizaba descansar y dedicar tiempo a su familia. Ese antecedente alimenta las dudas sobre su disponibilidad.
La salida del argentino tampoco sería gratuita. Su contrato con Estados Unidos contempla una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares, una cantidad que Manchester United tendría que valorar para conseguir su incorporación. El coste podría aumentar si también pretende llevarse a su cuerpo técnico de confianza.
Pochettino todavía tiene compromisos con Estados Unidos ante Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf. Estos encuentros podrían marcar el cierre de su etapa al frente del combinado norteamericano si las negociaciones con el Manchester United llegan a buen puerto. La federación necesita preparar cuanto antes un plan de sucesión.
La posible contratación de Guardiola tendría un significado mucho mayor que cubrir una vacante. Estados Unidos busca consolidar su crecimiento futbolístico y dar un salto competitivo de cara al Mundial de 2030. Apostar por un entrenador con la experiencia y el palmarés del catalán sería una declaración de intenciones.
La posibilidad de ver a Pep Guardiola al frente de Estados Unidos abre un escenario apasionante. El técnico tendría el desafío de trasladar su filosofía de juego al fútbol de selecciones y preparar a un equipo que quiere competir con las grandes potencias en 2030. Pero primero deberá responder a una pregunta fundamental: ¿está dispuesto a volver a entrenar?
Por ahora el DT sigue entrenando a la Selección de Usa que se alista para sus duelos de la Nations League.