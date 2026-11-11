Incendio en Francia: Mbappé protagoniza encontronazo con Zidane y estalla todo

Mbappé y Zidane, dos grandes figuras del fútbol francés, estarían viviendo un momento complicado en la selección.
Mbappé no acepta las decisiones de Zidane y estalla la tensión en el vestuario.
La relación entre ambos no tendría la complicidad que se esperaba tras la llegada de Zidane al banquillo francés.
A Mbappé no le habría gustado que Zidane lo desplazara a la banda izquierda para darle el puesto de delantero centro a Dembélé.
El atacante del Real Madrid preferiría jugar como referencia ofensiva y no partir desde el extremo izquierdo.
La decisión de Zidane de apostar por el futbolista del PSG como delantero centro habría generado incomodidad.
Zidane quiere imponer su idea futbolística, mientras Mbappé busca mantener un papel protagonista en el ataque.
Según L'Équipe, la comunicación entre el entrenador y el capitán francés no atraviesa su mejor momento.
Las diferencias entre las principales figuras de Francia podrían convertirse en un problema para la estabilidad del grupo.
Mbappé no participó en el entrenamiento colectivo previo al encuentro contra Italia y trabajó bajo supervisión médica.
La relación que Mbappé mantenía con el anterior seleccionador sería mucho más fluida que la actual con Zidane.
Con compromisos importantes en la Nations League, Zidane no puede permitirse una guerra interna entre sus estrellas.
La ausencia de Dembélé cambia el escenario: La baja del delantero del PSG podría facilitar el regreso de Mbappé a su posición favorita.
¿Podrá Zidane controlar los egos y convencer a Mbappé de que el equipo está por encima de cualquier protagonismo individual?