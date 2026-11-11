Un agente de ICE le disparó y ahora presenta demanda por 25 millones de dólares

Carlos Jiménez, un ciudadano estadounidense de 25 años y padre de tres hijos, presentó una demanda por más de 25 millones de dólares contra el Gobierno federal de Estados Unidos, luego de resultar herido por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El incidente ocurrió el 30 de octubre de 2025 en Ontario, California, cuando Jiménez se dirigía a su trabajo y se percató de un operativo migratorio que se desarrollaba cerca de una parada de autobús escolar.
De acuerdo con los argumentos expuestos en la demanda, el joven se acercó a los agentes con la intención de advertirles que en poco tiempo llegarían niños a ese sector, debido a la proximidad de la parada utilizada por estudiantes.
Sin embargo, durante el acercamiento, uno de los agentes presuntamente le apuntó con un arma de fuego, situación que habría provocado que Jiménez intentara retirarse del lugar a bordo de su vehículo.
Según la versión presentada por el demandante, cuando intentaba alejarse, el agente abrió fuego y lo alcanzó con varios disparos en la espalda y el hombro.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene una versión diferente de lo ocurrido y afirma que Jiménez intentó atropellar a los agentes durante el operativo migratorio.
El joven rechaza esa acusación y sostiene que los disparos fueron injustificados, por lo que decidió emprender acciones legales contra las autoridades federales por la actuación del agente involucrado.
El 2 de noviembre de 2026, los cargos penales que enfrentaba Jiménez por este caso fueron desestimados, según la información proporcionada sobre el proceso judicial.
Cuatro días después, el 6 de noviembre, el ciudadano presentó una demanda contra el Gobierno federal en la que reclama una compensación superior a los 25 millones de dólares por los daños sufridos.
En la acción legal, Jiménez alega que fue víctima de uso excesivo de la fuerza y que sus derechos fueron vulnerados durante el procedimiento migratorio. La demanda busca establecer responsabilidades por los disparos que recibió en Ontario, California.