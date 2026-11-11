ICE detiene a estudiante de medicina y a su madre tras acudir a cita migratoria

La detención de una joven salvadoreña de 19 años por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha generado preocupación entre sus familiares y amigos, luego de que fuera arrestada junto a su madre durante una cita migratoria en Baltimore, Maryland.
Se trata de María Flores García, quien acudió a una revisión migratoria acompañando a su madre, Mirna Flores García, de 48 años. Lo que debía ser un procedimiento rutinario terminó con ambas bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
El caso provocó la reacción de varios líderes del condado de Prince George’s, quienes solicitaron públicamente la liberación de ambas mujeres. Los funcionarios manifestaron su preocupación por la situación de la joven, cuyo futuro académico y profesional quedó interrumpido tras el arresto.
La historia de María ha llamado especialmente la atención por su destacado desempeño escolar. En mayo de 2026, la joven pronunció el discurso de graduación de su generación, luego de convertirse en la estudiante con las mejores calificaciones de Parkdale High School, ubicada en el condado de Prince George’s.
Su trayectoria académica estuvo marcada por importantes desafíos desde su infancia. Cuando tenía apenas nueve años, llegó a Estados Unidos procedente de El Salvador junto a su familia. Desde entonces, tuvo que adaptarse a un entorno completamente diferente y a un idioma que desconocía.
Durante sus primeros años en el país norteamericano, enfrentó dificultades para adaptarse al sistema educativo. Incluso necesitaba apoyo para comprender las instrucciones de sus maestros y traducir las actividades escolares, obstáculos que logró superar con perseverancia, según su familia.
Con el paso del tiempo, María consiguió sobresalir entre sus compañeros y alcanzar uno de los mayores reconocimientos académicos de su institución. Su dedicación le permitió obtener una beca universitaria completa para continuar sus estudios en la Universidad de Maryland.
La joven había comenzado a estudiar salud pública y tenía como principal objetivo convertirse en médica. Ese proyecto representaba la culminación de años de esfuerzo y sacrificio, tanto para ella como para su familia.
Sin embargo, su situación cambió durante la semana pasada, cuando acompañó a su madre a una cita migratoria programada en Baltimore. Según el relato de su novio, César Saavedra, durante el procedimiento los agentes informaron a Mirna que quedaría detenida.
De acuerdo con la versión de Saavedra, las autoridades le habrían dado a María la posibilidad de marcharse o permanecer al lado de su madre. La joven decidió quedarse con ella y posteriormente ambas fueron trasladadas a un centro de detención migratoria en Louisiana.
El caso ocurre en medio del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha prometido ejecutar una campaña de deportaciones masivas.
Durante agosto de 2026, ICE registró 50,925 arrestos de migrantes en Estados Unidos, una cifra que casi duplicó los registros del mismo mes del año anterior y superó ampliamente los reportados en agosto de 2024.
Las estadísticas del Deportation Data Project también reflejan el panorama que enfrentan las personas bajo custodia migratoria: el 57 % de los arrestados por ICE durante el Gobierno de Trump habría sido deportado en menos de 60 días, mientras que apenas el 7 % consiguió su liberación dentro de ese período.
Estos datos no significan que todas las detenciones terminen en deportación, pero evidencian la incertidumbre que ahora rodea el futuro de María y su madre.