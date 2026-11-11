Cenaos: primer frente frío de 2026 ingresaría el viernes a Honduras

Honduras podría experimentar un cambio en las condiciones del clima a partir de este viernes 13 de noviembre, cuando se prevé el posible ingreso del primer frente frío de la temporada 2026, fenómeno que ocasionaría una reducción de las temperaturas en varias regiones del país.
El meteorólogo de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), Jeffrey Flores, explicó que, de acuerdo con las proyecciones actuales, el sistema frontal podría comenzar a influir en el territorio hondureño durante esa jornada.
El fenómeno provocaría un ambiente más fresco durante el fin de semana, debido al descenso de las temperaturas que se espera en diferentes zonas de Honduras.
Sin embargo, el especialista señaló que la posible llegada del frente frío todavía no está confirmada, ya que los pronósticos pueden experimentar modificaciones conforme evolucione el comportamiento atmosférico.
Por esa razón, Cenaos mantiene bajo observación las condiciones meteorológicas para determinar cómo se desarrollará el sistema y si finalmente alcanzará el territorio nacional en la fecha prevista.
En cuanto al clima durante los próximos días, Flores indicó que las precipitaciones continuarán presentándose durante las tardes y noches de esta semana, en distintas regiones del país.
Las lluvias se mantendrán después de varios días en los que se han registrado condiciones húmedas en diferentes sectores de Honduras, de acuerdo con el comportamiento observado por los especialistas.
Generalmente, la temporada de frentes fríos en Honduras comprende desde finales de noviembre hasta marzo del siguiente año, período en el que estos fenómenos suelen provocar disminuciones en las temperaturas.
No obstante, la presencia de sistemas frontales no está limitada a esas fechas, por lo que pueden registrarse fenómenos anticipados, como el que actualmente se encuentra bajo vigilancia y que podría llegar este viernes.
Cenaos continuará evaluando la evolución de las condiciones atmosféricas para establecer si se confirma el ingreso del primer frente frío de la temporada y comunicar cualquier actualización sobre el pronóstico para los próximos días.