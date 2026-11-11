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Precio del dólar este miércoles 11 de noviembre en Honduras

Conozca los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 11 de noviembre en Honduras, según el BCH

Precio del dólar este miércoles 11 de noviembre en Honduras

El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas.

 Foto: archivo

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 11 de noviembre un nuevo incremento frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9328 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0675, reflejando un aumento en la cotización de la moneda estadounidense respecto al día anterior.

En comparación con el martes 10 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9161 y la venta en L27.0507, ambas cotizaciones experimentaron un incremento. La compra subió L0.0167 y la venta aumentó L0.0168 por dólar.

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El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el sistema financiero hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.

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Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?

El Banco Central de Honduras publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en los resultados de la subasta de divisas. Esta cotización corresponde al promedio ponderado al cierre de la subasta y sirve como referencia para las operaciones cambiarias del país.

El BCH actualiza sus estadísticas cambiarias diariamente, por lo que el precio del dólar puede presentar variaciones entre una jornada y otra.

Precio del dólar este martes 10 de noviembre en Honduras

Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.

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Redacción La Prensa
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