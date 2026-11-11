Precio del dólar este miércoles 11 de noviembre en Honduras

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 11 de noviembre un nuevo incremento frente al lempira hondureño, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9328 por dólar, mientras que el precio de venta alcanzó los L27.0675, reflejando un aumento en la cotización de la moneda estadounidense respecto al día anterior.

En comparación con el martes 10 de noviembre, cuando la compra se ubicó en L26.9161 y la venta en L27.0507, ambas cotizaciones experimentaron un incremento. La compra subió L0.0167 y la venta aumentó L0.0168 por dólar.